運動雲

>

金塊教練團大換血　阿德爾曼正式上任後釋出4位前朝助教

▲▼金塊代理總教練阿德爾曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿德爾曼正式上任後迎來首次人事異動。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金塊在本季西區準決賽鏖戰7場後不敵雷霆，止步第2輪，休賽季隨即進入重大重整期。繼總教練馬龍（Michael Malone）與總經理布斯（Calvin Booth）於例行賽尾聲遭到撤換後，球團近日正式啟動教練團重建計畫，包括4位2023年冠軍助教在內的成員全數離隊。

根據名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，金塊決定不與助理教練桑德斯（Ryan Saunders）、瓊斯（Popeye Jones）、克拉斯克（Charles Klask）與葛拉漢（Stephen Graham）續約，他們的合約將於本月底正式到期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4人皆為金塊2023年奪冠功臣，曾在馬龍體系下扮演重要角色，但隨著新任總教練阿德爾曼（David Adelman）上任，球團選擇全面更換幕僚班底，開啟全新篇章。

▲▼金塊首席助教阿德爾曼（左）、馬龍（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿德爾曼（左）上任後，金塊撤換馬龍（右）時期的4位助教。（圖／達志影像／美聯社）

阿德爾曼原為金塊首席助理教練，在馬龍離隊後接掌兵符，擔任代理總教練期間率隊拿下季後賽首輪勝利，最終雖7戰不敵雷霆，但執教能力獲得球團肯定，隨即在季後升任為正式總教練，如今4位助教的離隊，正是其組建自身幕僚團隊的第一步。

根據球隊內部人士透露，金塊目前尚在尋找新任總經理人選，該職位將與阿德爾曼共同決定陣容補強方向。

▲▼金塊小波特。（圖／達志影像／美聯社）

▲小波特可能在今夏離隊。（圖／達志影像／美聯社）

除了教練團重組外，陣容部分亦傳出異動聲音，尤其前鋒小波特（Michael Porter Jr.）高薪低效的表現引發交易傳聞，球團正積極評估其價值與潛在替代方案。

關鍵字： NBA阿德爾曼馬龍金塊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

火腿「孫正義」連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩助隊奪勝

火腿「孫正義」連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩助隊奪勝

平鎮6人叩關中職選秀　教頭點名3人有望挑戰前兩輪

平鎮6人叩關中職選秀　教頭點名3人有望挑戰前兩輪

NBA怪物狀元遭控性侵、持槍威脅前女友　今夏恐被鵜鶘交易

NBA怪物狀元遭控性侵、持槍威脅前女友　今夏恐被鵜鶘交易

快訊／賈吉才剛開砲！大谷翔平回敬一轟　21轟全壘打王持續領先

快訊／賈吉才剛開砲！大谷翔平回敬一轟　21轟全壘打王持續領先

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

道奇傷兵大考驗！主力後援投手整季報銷　教頭證實動TJ手術

道奇傷兵大考驗！主力後援投手整季報銷　教頭證實動TJ手術

大谷翔平也突破不了的牆？賈吉火力太扯Power榜穩坐第一

大谷翔平也突破不了的牆？賈吉火力太扯Power榜穩坐第一

快訊／Energy世壯運閉幕式壓軸開唱　吉祥物壯寶合體16蹲全場嗨翻

快訊／Energy世壯運閉幕式壓軸開唱　吉祥物壯寶合體16蹲全場嗨翻

勇士讓「新控球之神」從手中溜走　他選秀前就想當柯瑞隊友

勇士讓「新控球之神」從手中溜走　他選秀前就想當柯瑞隊友

【10秒驚魂】短裙妹搭電梯被尾隨！嚇壞急按開門鍵逃出

熱門新聞

火腿「孫正義」連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩助隊奪勝

平鎮6人叩關中職選秀　教頭點名3人有望挑戰前兩輪

NBA怪物狀元遭控性侵、持槍威脅前女友　今夏恐被鵜鶘交易

快訊／賈吉才剛開砲！大谷翔平回敬一轟　21轟全壘打王持續領先

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1孫正義連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩

2平鎮6人報選秀　教頭看好這3人高順位

3怪物狀元遭控性侵施暴　恐被鵜鶘交易

4快訊／大谷翔平本季第21轟出爐

5差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

最新新聞

1世界球后莎芭蓮卡晉級法網16強

2「孫正義」合體！孫易磊：很安心

3賈吉挑戰成為4割男！布恩盛讚不是夢

43冠射手斷言「詹皇＋唐西奇難奪冠」

5快訊／大谷翔平本季第21轟出爐

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

【偷放閃】 #陳冠宇 想和 #郭俊麟 同隊打明星賽！

調皮多慧想嚇口水卻被拆穿　轉攻菲菲身後意外大成功XD

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

陳奕求婚成功❤❤❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366