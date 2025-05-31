金塊教練團大換血　阿德爾曼正式上任後釋出4位前朝助教

▲阿德爾曼正式上任後迎來首次人事異動。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

金塊在本季西區準決賽鏖戰7場後不敵雷霆，止步第2輪，休賽季隨即進入重大重整期。繼總教練馬龍（Michael Malone）與總經理布斯（Calvin Booth）於例行賽尾聲遭到撤換後，球團近日正式啟動教練團重建計畫，包括4位2023年冠軍助教在內的成員全數離隊。

根據名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，金塊決定不與助理教練桑德斯（Ryan Saunders）、瓊斯（Popeye Jones）、克拉斯克（Charles Klask）與葛拉漢（Stephen Graham）續約，他們的合約將於本月底正式到期。

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4人皆為金塊2023年奪冠功臣，曾在馬龍體系下扮演重要角色，但隨著新任總教練阿德爾曼（David Adelman）上任，球團選擇全面更換幕僚班底，開啟全新篇章。

▲阿德爾曼（左）上任後，金塊撤換馬龍（右）時期的4位助教。（圖／達志影像／美聯社）

阿德爾曼原為金塊首席助理教練，在馬龍離隊後接掌兵符，擔任代理總教練期間率隊拿下季後賽首輪勝利，最終雖7戰不敵雷霆，但執教能力獲得球團肯定，隨即在季後升任為正式總教練，如今4位助教的離隊，正是其組建自身幕僚團隊的第一步。

根據球隊內部人士透露，金塊目前尚在尋找新任總經理人選，該職位將與阿德爾曼共同決定陣容補強方向。

▲小波特可能在今夏離隊。（圖／達志影像／美聯社）

除了教練團重組外，陣容部分亦傳出異動聲音，尤其前鋒小波特（Michael Porter Jr.）高薪低效的表現引發交易傳聞，球團正積極評估其價值與潛在替代方案。