苦戰4盤驚險晉級法網16強　小蠻牛：今天吃了不少苦

▲艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

法國網球公開賽男單32強,西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)在鏖戰3小時14分鐘後,成功以6比1、6比3、4比6、6比4擊敗波赫一哥德祖赫(Damir Džumhur);艾卡拉茲苦戰四盤順利闖進賽會16強,他賽後受訪時直言「吃了不少苦」。

「今天我吃了不少苦,」艾卡拉茲表示,「前兩盤我控制得很好,但後來他打得更深、更有攻擊性,對我來說非常困難。」

開賽艾卡拉茲火力全開,積極利用強勢正拍主導比賽,其中有幾球擊球速度甚至超過每小時100英哩(約160公里);來自波赫的德祖赫則採用積極的底線打法應對,他多次打出直線反拍致勝球並壓迫艾卡拉茲上網,這樣的戰術讓艾卡拉茲在比賽中失誤連連,甚至一度望球興嘆。

Carlos Alcaraz and Damir Dzumhur are playing some fantastic tennis at Roland Garros.



Ridiculous angle followed up with an even more ridiculous angle.



This is turning into a chess match.



