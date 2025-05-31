運動雲

>

苦戰4盤驚險晉級法網16強　小蠻牛：今天吃了不少苦

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

法國網球公開賽男單32強，西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在鏖戰3小時14分鐘後，成功以6比1、6比3、4比6、6比4擊敗波赫一哥德祖赫（Damir Džumhur）；艾卡拉茲苦戰四盤順利闖進賽會16強，他賽後受訪時直言「吃了不少苦」。

「今天我吃了不少苦，」艾卡拉茲表示，「前兩盤我控制得很好，但後來他打得更深、更有攻擊性，對我來說非常困難。」

開賽艾卡拉茲火力全開，積極利用強勢正拍主導比賽，其中有幾球擊球速度甚至超過每小時100英哩（約160公里）；來自波赫的德祖赫則採用積極的底線打法應對，他多次打出直線反拍致勝球並壓迫艾卡拉茲上網，這樣的戰術讓艾卡拉茲在比賽中失誤連連，甚至一度望球興嘆。

調整好情緒後的艾卡拉茲在第四盤第6局與第8局兩度破發得手，取得發球勝賽的機會，儘管德祖赫展現頑強鬥志硬是回破將比賽拖入懸念，但最終艾卡拉茲還是更勝一籌，他在第二個賽末點中成功完成致勝破發，鎖定勝利。

「這就是為什麼贏大滿貫很難，因為你必須集中注意力三、四個小時，」艾卡拉茲補充說，「這場比賽我不是特別享受。」

根據Infosys ATP數據指出，自去年5月起，艾卡拉茲在紅土上的戰績為30勝2敗，其中包括他首座法網冠軍及2024年巴黎奧運銀牌。艾卡拉茲在2025年已經拿下蒙地卡羅與羅馬兩座千分賽冠軍，作為法網第二種子坐鎮下半區籤區，16強的對手則是13號種子、美國名將謝爾頓（Ben Shelton）。

關鍵字： ATP法網艾卡拉茲

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

火腿「孫正義」連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩助隊奪勝

火腿「孫正義」連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩助隊奪勝

平鎮6人叩關中職選秀　教頭點名3人有望挑戰前兩輪

平鎮6人叩關中職選秀　教頭點名3人有望挑戰前兩輪

NBA怪物狀元遭控性侵、持槍威脅前女友　今夏恐被鵜鶘交易

NBA怪物狀元遭控性侵、持槍威脅前女友　今夏恐被鵜鶘交易

快訊／賈吉才剛開砲！大谷翔平回敬一轟　21轟全壘打王持續領先

快訊／賈吉才剛開砲！大谷翔平回敬一轟　21轟全壘打王持續領先

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

道奇傷兵大考驗！主力後援投手整季報銷　教頭證實動TJ手術

道奇傷兵大考驗！主力後援投手整季報銷　教頭證實動TJ手術

大谷翔平也突破不了的牆？賈吉火力太扯Power榜穩坐第一

大谷翔平也突破不了的牆？賈吉火力太扯Power榜穩坐第一

快訊／Energy世壯運閉幕式壓軸開唱　吉祥物壯寶合體16蹲全場嗨翻

快訊／Energy世壯運閉幕式壓軸開唱　吉祥物壯寶合體16蹲全場嗨翻

勇士讓「新控球之神」從手中溜走　他選秀前就想當柯瑞隊友

勇士讓「新控球之神」從手中溜走　他選秀前就想當柯瑞隊友

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

熱門新聞

火腿「孫正義」連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩助隊奪勝

平鎮6人叩關中職選秀　教頭點名3人有望挑戰前兩輪

NBA怪物狀元遭控性侵、持槍威脅前女友　今夏恐被鵜鶘交易

快訊／賈吉才剛開砲！大谷翔平回敬一轟　21轟全壘打王持續領先

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

挑戰美職不是夢！孫易磊從火腿出發瞄準160公里　球評分析關鍵

讀者回應

﻿

熱門新聞

1孫正義連線啟動！孫易磊首挨轟後回穩

2平鎮6人報選秀　教頭看好這3人高順位

3怪物狀元遭控性侵施暴　恐被鵜鶘交易

4快訊／大谷翔平本季第21轟出爐

5差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

最新新聞

1世界球后莎芭蓮卡晉級法網16強

2「孫正義」合體！孫易磊：很安心

3賈吉挑戰成為4割男！布恩盛讚不是夢

43冠射手斷言「詹皇＋唐西奇難奪冠」

5快訊／大谷翔平本季第21轟出爐

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

滿貫砲差點打到漢神洲際　許基宏笑：我有VIP嗎？

黃博多變化球「手滑多」　平野放心：岳東華找回選球眼

【想不到吧～】#李多慧 想嚇 #口水 卻被拆穿　轉攻 #菲菲 身後意外大成功XD

【偷放閃】 #陳冠宇 想和 #郭俊麟 同隊打明星賽！

調皮多慧想嚇口水卻被拆穿　轉攻菲菲身後意外大成功XD

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

陳奕求婚成功❤❤❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366