苦戰4盤驚險晉級法網16強　小蠻牛：今天吃了不少苦

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

法國網球公開賽男單32強，西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在鏖戰3小時14分鐘後，成功以6比1、6比3、4比6、6比4擊敗波赫一哥德祖赫（Damir Džumhur）；艾卡拉茲苦戰四盤順利闖進賽會16強，他賽後受訪時直言「吃了不少苦」。

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「今天我吃了不少苦，」艾卡拉茲表示，「前兩盤我控制得很好，但後來他打得更深、更有攻擊性，對我來說非常困難。」

開賽艾卡拉茲火力全開，積極利用強勢正拍主導比賽，其中有幾球擊球速度甚至超過每小時100英哩（約160公里）；來自波赫的德祖赫則採用積極的底線打法應對，他多次打出直線反拍致勝球並壓迫艾卡拉茲上網，這樣的戰術讓艾卡拉茲在比賽中失誤連連，甚至一度望球興嘆。

Carlos Alcaraz and Damir Dzumhur are playing some fantastic tennis at Roland Garros.



Ridiculous angle followed up with an even more ridiculous angle.



This is turning into a chess match.



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調整好情緒後的艾卡拉茲在第四盤第6局與第8局兩度破發得手，取得發球勝賽的機會，儘管德祖赫展現頑強鬥志硬是回破將比賽拖入懸念，但最終艾卡拉茲還是更勝一籌，他在第二個賽末點中成功完成致勝破發，鎖定勝利。

「這就是為什麼贏大滿貫很難，因為你必須集中注意力三、四個小時，」艾卡拉茲補充說，「這場比賽我不是特別享受。」

CARLOS ALCARAZ VS. BEN SHELTON NEXT ROUND



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根據Infosys ATP數據指出，自去年5月起，艾卡拉茲在紅土上的戰績為30勝2敗，其中包括他首座法網冠軍及2024年巴黎奧運銀牌。艾卡拉茲在2025年已經拿下蒙地卡羅與羅馬兩座千分賽冠軍，作為法網第二種子坐鎮下半區籤區，16強的對手則是13號種子、美國名將謝爾頓（Ben Shelton）。