領航猿BCL台灣內戰擊敗國王9壯士　挺進決賽並取得正賽資格

▲BCL資格賽，領航猿取得正賽資格。（圖／翻攝自BCL官網）

記者游郁香／綜合報導

剛贏得隊史首座PLG總冠軍的桃園璞園領航猿，今（30）日在亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽4強戰交手TPBL龍頭新北國王，因為國王正一面征戰季後賽首輪，僅能派出9人赴蒙古應戰，主力留在台灣，最終領航猿靠著「高砲塔」瓊斯猛轟23分、12籃板，以81比62勝出，取得正賽資格。

由於TPBL季後賽首輪與BCL東亞資格賽4強戰賽程重疊，新北國王被迫「兵分兩路」，派出洪志善、林金榜、林力仁、陳俊男、王柏智、蘇培凱，加上洋將強森、艾夫伯和伊波卡前往蒙古出戰BCL賽事，對上本季PLG總冠軍隊伍領航猿。

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▲新北國王9壯士。（圖／翻攝自BCL官網）

領航猿排出連霸年度MVP的一哥盧峻翔、陳昱瑞、白曜誠、伯朗及總冠軍賽後4場都沒登場的「高砲塔」瓊斯先發。在雙方戰力有一定落差之下，領航猿在這場「台灣內戰」佔據優勢，首節靠著林子洧的壓哨上籃，拉開9分領先，次節末段一度將分差擴大到14分，帶著44比34進入下半場。

▲領航猿瓊斯。（圖／翻攝自BCL官網）

國王沒有就此放棄，他們決勝節展現強大韌性，「最強阿北」艾夫伯率隊猛追，曾逼近到僅4分差，不過領航猿很快就穩住陣腳，在後半段再拉開15分領先，最終在瓊斯砍下23分、12籃板，李家慷三分9投4中貢獻12分，還有伯朗拿下10分之下，以81比62勝出，搶下冠軍戰門票，也確定取得正賽資格。

國王以艾夫伯攻下26分最高，目前在蒙古的9壯士明日還要出戰季軍戰，預計6月1日凌晨搭機返台，希望能趕上當天下午5點在新莊體育館開打的TPBL季後賽G2，行程相當緊湊。

▲新北國王艾夫伯。（圖／翻攝自BCL官網）