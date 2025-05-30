尼克G5「擴大輪替」續命　美媒：席波杜可能找到致勝陣容

▲席波杜G5調整先發與輪替，帶領尼克續命成功。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

東區冠軍賽陷入淘汰邊緣的紐約尼克，在G5強勢反彈，以111比94擊潰溜馬，延續晉級希望。除了一哥布朗森（Jalen Brunson）飆出32分，主帥席波杜（Tom Thibodeau）及時的陣容調整與擴大輪替，也成為這場勝利的關鍵，《SNY》記者貝格利（Ian Begley）認為，或許席波杜已找到「致勝陣容」。

布朗森此役開賽9分鐘就砍下14分，第3節更是狂飆16分，他與整場貢獻24分、13籃板的明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）聯手開火。主帥席波杜此役排出的先發組合，布朗森、布里吉斯（Mikal Bridges）、阿努諾比（OG Anunoby）、唐斯與羅賓森（Mitchell Robinson）總計一起上場13分鐘，淨勝溜馬18分，並將對手命中率壓低到20投6中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲布朗森首節與第3節火力全開，全場攻下32分帶隊取勝。（圖／達志影像／美聯社）

這套新的先發陣容奏效外，席波杜「擴大輪替」策略也發揮成效。從板凳出發的沙米特（Landry Shamet）、萊特（Delon Wright）也繼G3後再次扮演穩定軍心的關鍵角色，兩人與唐斯搭配的陣容淨勝8分。布里吉斯等後場球員更讓溜馬主將難以發揮，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場僅出手8次。

席波杜賽後表示，「我認為布朗森和唐斯一開始在進攻端展現了侵略性，而整體防守也打得很有連結性；當板凳球員上來時，他們也延續了這種表現。」他盛讚子弟兵的投入與執行力。

《SNY》記者貝格利（Ian Begley）指出，若G5的比賽內容有參考價值，席波杜或許已找到這輪系列賽的「致勝陣容」與節奏，若能在G6延續這套打法，將有很大的機會將系列賽逼入搶七大戰。