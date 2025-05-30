孫易磊扛得住大場面！火腿教練欽點終結者第二人選

▲孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

記者王真魚／綜合報導

「台灣的至寶」日本北海道火腿鬥士台灣小將孫易磊，近日浮現出被定位為球隊「第二終結者」的可能性。他在22日剛被升上支配下名單，並在27日對軟銀（PayPay巨蛋）一戰中拿下職業生涯首次救援成功。

投手教練加藤武治表示，「基本上還是以田中正義為主。」田中目前以8次救援成功並列聯盟第二，是球隊的守護神。不過，加藤也補充道，「但如果田中連續登板，那麼由孫易磊來擔任終結者，是完全有可能的。這也是我們為未來比賽規劃的一種戰術選項。」

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孫易磊最大的魅力，在於他毫不怯場的心理素質。22日首次登板，他從9局起連投2局無失分。27日首次擔任終結者角色，他也同樣從容應對，於第9局面對3名打者全部解決。雖然是以育成選手身份加入、今年才是第2年，但他早在2月就已代表台灣隊參加WBC資格賽，且於關鍵時刻上場投球。

加藤教練稱讚，「他是那種能在壓力場面中發揮實力的選手，這樣的投手真的不多。他扛著國家出賽，卻仍能自在發揮自己的表現。」

考量到夏季時球隊投手群將進入疲勞期，加藤也表示，「我們希望讓他提前累積實戰經驗，為未來做準備。」此外，作為抑止比賽結果影響的第9局固定登板投手，對於調整與準備也相對容易。

截至目前，孫易磊已在3場激戰中出賽，合計4局只被敲出1支安打，未失任何分數。他自信地表示，「一場場比賽逐漸適應中，感覺很好。」對於擔任第9局登板的壓力，他平靜地說，「那只是比賽中的一局而已，我只要全力投球就好。」

球隊29日從福岡移動至北海道，準備迎戰30日開始與羅德的3連戰——這也是交流戰前的最後一個系列賽。隨著先發與牛棚投手陣容逐步到位，日本火腿期待能以完整戰力迎接下一階段挑戰。