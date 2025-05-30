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史瓦伯本季第19轟緊追大谷　台美混血費爾柴德敲安滑壘傷退

記者王真魚／綜合報導

亞特蘭大勇士30日（台灣時間）與費城費城人進行雙重賽，首戰以4比5惜敗，另傳出傷兵消息。外野手台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）在第二局盜壘滑向二壘時造成小指脫臼，當場退場；先發投手蕭佛（AJ Smith-Shawver）則於第三局中途下場，經診斷為右手肘拉傷，已被列入15天傷兵名單。

費爾柴德此役為先發外野手，2打席全數上壘，繳出1安1保送。不過因傷提前退場，改由球隊主力阿庫尼亞 (Ronald Acuña Jr.)接替守備位置。阿庫尼亞上場後表現不俗，2打數2安打，貢獻1分打點與1得分，其中一支適時安打助隊追至2比3，可惜球隊最終未能逆轉。

雖然費爾柴德目前因手指脫臼無法上場打擊，但根據《亞特蘭大憲政報》報導，他仍有可能在第二戰中以代跑身份登場。勇士此戰將由阿庫尼亞擔任右外野先發。

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另一方面，年輕先發蕭佛此戰投至第三局便感到不適退場，賽後經檢查為右手肘拉傷，球隊迅速將他放進傷兵名單，傷勢狀況仍有待進一步觀察。

這場比賽費城人由舒瓦伯（Kyle Schwarber）敲出本季第19轟，幫助球隊拿下第36勝，與底特律老虎並列全聯盟最多勝隊伍之一。他的全壘打數僅次於大谷翔平（20轟），並列聯盟第二，也追平費城人隊史開季前55場比賽全壘打紀錄的第三高。

雙方晚間進行第二戰，道奇王牌惠勒（Zack Wheeler）對決去年國聯賽揚獎得主薩爾（Chris Sale）。惠勒本季戰績6勝1敗、防禦率2.42；仨爾近期回穩，目前戰績2勝3敗、防禦率3.36。

▲ 費爾柴德（Stuart Fairchild）母親為台灣人，他符合代表台灣參賽的條件 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 費爾柴德（Stuart Fairchild） 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 棒球傷兵消息費城人亞特蘭大勇士全壘打

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