台灣「黃金世代」男排世壯運摘金　「黑狗」陳建禎曝未來動向

▲「Let’s go drink tonight」隊由黃金世代男排國手組成，在世壯運勇奪室內排球男子30+金牌。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

記者游郁香／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會進入尾聲，男排「黃金世代」球星再度齊聚一堂，旅日球星「黑狗」陳建禎領軍，與多位昔日國手組成的「Let’s go drink tonight」隊，在室內排球男子30+組成功摘金。

這支冠軍隊伍是由現任海洋大學教練張建邦發起，透過陳建禎號召昔日戰友合體。張建邦分享，「我覺得能夠再穿上同一件球衣、一起球敘，是很棒的一件事。」張建邦自師大畢業後長期舉辦「海大盃（師大校友盃）」，持續凝聚球員情感，這次能在國際舞台與老戰友並肩奮戰，格外珍貴。

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儘管已退役多年，但球場上的身手依然敏捷，張建邦坦言，「你不能只會講卻做不到，無論是待人處事還是技能呈現，所以我對自己要求都蠻高的。」這次還有許多學生與昔日球迷前來觀戰，他感動地說，「很感動，我也都認得出他們。」

▲旅日球星「黑狗」陳建禎感性喊話：「能再穿上同一件球衣，意義最大。」（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

35歲的陳建禎則是旅日近10年，曾在2018年亞運助中華男排奪下睽違20年的銅牌，被譽為「台灣隊長」。他坦言此次世壯運大家幾乎沒有練習機會，但彼此仍願意抽空回歸，「比起比賽，能穿上同一件球衣再度相聚，意義最大。」至於未來動向，他仍在考慮是否留日或返台，「一開始有想轉當教練或教職，但也有人找我回去打球，還在思考中。」

隊上最年輕的是剛滿30歲的高偉誠，因陳建禎一句邀請立刻答應加入，「之前連莊盃就跟這些學長打過，很開心可以再次合體比賽，先前在國家隊時學長、教練教的東西，這次也回饋到比賽中。」

▲退役「戰神」王明浚重返賽場奪金，笑說兩個孩子一人一個獎品，「很有紀念價值」。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

而有「戰神」之稱的王明浚也在退役5年後重返賽場，他笑說，「跟以前老隊友打球真的很開心，高中一路打球上來的回憶又湧上心頭。」拿下金牌後，他也談到家庭的感動，「我有兩個小孩，一男一女，剛好男生拿金牌、女生拿娃娃，很有紀念價值。」

賽後張建邦與陳建禎皆表示，大家玩得開心，也在討論是否兩年後再戰關西世壯運，儘管現實有家庭與工作壓力，但再穿同一件球衣的感動，已深植每位球員心中，成為一段難忘且珍貴的回憶。