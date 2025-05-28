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李勛傑「放手一博」一棒擊潰5人佈陣　古久保：棒球就是這麼有趣

▲▼ 李勛傑 。（圖／味全龍提供）

▲李勛傑 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿28日與味全龍激戰至延長10局下，關鍵時刻由李勛傑敲出再見安打，幫助球隊以6比5氣走對手。面對味全祭出的五人內野守備，李勛傑毫不怯場，首球就敲出深遠安打終結比賽，再度於主場榮獲單場MVP。

賽後受訪，李勛傑談到打擊當下坦言心態相當單純，「剛好換我打，我原本以為我會很緊張，但其實沒有。想說都換到我了，就放手一博、放手去打。」他也謙虛笑說，「剛好禹勳（陳禹勳）投直球，我有掌握到。」

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儘管面對味全大膽調度、擺出五人內野特殊守備，李勛傑沒有太多雜念，「其實也沒有想太多，就專注在我的打席上，想辦法打到球。」

至於上場前教練的提點，他也簡單分享，「就是提醒我專注去打設定的球路，不要去管結果。」

這已是李勛傑本季第二度在主場拿下單場MVP，問及是否越來越有信心，他點頭表示，「我覺得有耶，狀況有越來越好，最重要的是要怎麼去維持。」

「棒球真的很有趣，從那種情勢扳回來，然後輪到我們後段棒次進攻，剛好就打出結果。」古久保說。

至於面對味全佈下5人內野陣型。古久保表示並不意外，「葉總很常在延長賽用這招，就是想盡辦法守住那一分。」

關鍵字： 棒球李勛傑再見安打樂天桃猿味全龍中職

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