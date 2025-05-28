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台中宣布興建巨蛋球場　棒協全力支持打造國際賽新場館

▲U18世界盃洲際棒球場4日賽事，受到海葵颱風影響會有賽事異動。（圖／WBSC提供）

▲洲際棒球場4日賽事。（圖／WBSC提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台中市長盧秀燕今（13）日正式宣布，台中市將於水湳經貿園區興建一座可容納逾3萬人的多功能巨蛋球場，預計最快4年內完工，未來將成為舉辦棒球賽事的新舞台。對此，中華民國棒球協會對此表示歡迎，並將提供各項協助，讓場館更加完善，並爭取更多的國際賽事在新場館舉行。

自洲際棒球場啟用以來，台中已成功舉辦多項國際重量級賽事，包括洲際盃、世界盃棒球錦標賽、亞洲棒球錦標賽、奧運棒球最終資格賽、世界青少棒錦標賽、世界12強棒球賽以及世界棒球經典賽等，充分展現台中在全球棒球界的關鍵地位。2013年，台中更獲世界棒壘球總會（WBSC）頒授「世界棒球之都」殊榮，成為國際棒球的重要據點。

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此次巨蛋球場的規劃與建設，台中市政府期望進一步鞏固其「世界棒球之都」的地位，並吸引更多國際棒球盛事來台舉行，讓台灣成為全球棒球迷注目的焦點。

中華民國棒球協會表示，未來將與臺中市政府更緊密合作，提供包含場地規劃、設計與相關資訊，盼能更完善這座嶄新的巨蛋球場，讓更多比賽在此進行，不但能強化我國棒球實力，更讓臺灣的棒球運動能持續發光發熱。

關鍵字： 台中棒球巨蛋國際賽事體育

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