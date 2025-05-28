哈利伯頓締史上首見完美數據！　溜馬距睽違25年東冠僅差1勝

記者游郁香／綜合報導

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在東區冠軍賽G4再次擦亮「新控球之神」的招牌，他成為NBA史上首位在季後賽單場轟下至少30分、15助攻且0失誤的球員，整場繳出32分、13籃板、15助攻的超級大三元，追上兩位前輩的紀錄，印第安納現在距離睽違25年的東區冠軍僅差1勝。

哈利伯頓此役繳出季後賽極為罕見的大三元數據，成為NBA史上第3位能在季後賽單場達成「30分、15助攻、10籃板」的球員，與他齊名的是金塊3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）和傳奇後衛羅伯森（Oscar Robertson，兩次達成）。

更驚人的是，哈利伯頓還是自1977-78賽季開始統計失誤數據以來，首位在季後賽締造「30分、15助攻、0失誤」的球員。

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▲哈利伯頓成為史上首位季後賽繳出至少30分、15助攻且0失誤的球員。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓不只單場創紀錄，他也在此戰後正式成為繼魔術強森（Magic Johnson）後，最快在季後賽生涯累積500分、150籃板與250助攻的球員。

此戰溜馬全隊出手88次，哈利伯頓與另一位主力西亞卡姆（Pascal Siakam）就佔44次。西亞卡姆也拿下30分，替補前鋒馬圖林（Bennedict Mathurin）則挹注20分，團隊展現全面進攻火力，以130比121擊退尼克，系列賽3勝1敗聽牌。

印第安納自2000年以來從未登上總冠軍賽舞台，自1973年ABA時代奪冠後更從沒捧過NBA總冠軍金盃，如今在哈利伯頓領軍下，他們距總決賽僅差1步。

▲哈利伯頓季後賽累計破500分、250助攻、150籃板，寫下自魔術強森以來最速紀錄。（圖／達志影像／美聯社）