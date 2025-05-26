鈴木誠也猛打賞！關鍵3分砲教頭也驚嘆　累積49打點重返打點王

▲小熊鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

小熊隊日籍外野手鈴木誠也26日（台灣時間）對戰紅人一役展現強打本色，擔任先發第3棒指定打擊，單場4打數3安打、包含一發逆轉勝的14號3分砲，貢獻3打點，帶領球隊以11比8完成大逆轉。他的本季累積打點來到49分，重回大聯盟打點榜單獨第一。

鈴木誠也近期手感火燙，連6場比賽敲出安打，近7戰打擊率高達.462，累積3轟、12打點，本季整體打擊率也從5月14日的.239升至.273，展現回升氣勢。

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此戰小熊前5局打完仍以3比8落後，第8局開始發動反攻，由馬奎爾（Reese McGuire）敲出本場第二發陽春砲追平比數，接著在無人出局一二壘有人的情況下，鈴木誠也擊出左外野3分砲，一棒扭轉戰局。

賽後總教練康索（Craig Counsell）盛讚鈴木的打席表現，「從他把第2球打成界外時就能看出狀態不錯，那時我就覺得他掌握住了。最後那一棒真的非常強勁。」鈴木誠也也坦言，「這一球打得很舒服，是我想打的球，也算是一次好的對決。」

據日媒《中日體育》報導，若以目前出賽53場的節奏推估，鈴木本季有望締造42轟、149打點的成績。若他能在國聯拿下140打點以上的打點王，將是自2009年費爾德與霍華德（同為141分）以來首次。