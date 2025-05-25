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高國輝開轟雙安單場5打點　世壯運山羊兄弟前進大巨蛋冠軍戰

▲▼2025世壯運棒球，山羊兄弟高國輝。（圖／記者李毓康攝）

▲2025世壯運棒球，山羊兄弟高國輝。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

世壯運棒球四強賽25日開打，高國輝首局炸裂超大號全壘打，首局率隊攻下13分大局，最終以14比0大勝FOX，晉級冠軍戰，將於28日在大巨蛋爭冠。

山羊兄弟1局下就發揮強大火力，扛開路先鋒的陳冠任敲出安打，吳界煌選到保送，高國輝大棒一揮轟出超大號全壘打，貢獻3分打點，讓全場球迷歡呼高喊他的名字。球評陳師正在轉播時表示，「過了較高網子打到樹，有夠遠的，最近打了高爾夫，這個仰角還有點像高爾夫打法。」

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山羊兄弟攻擊不停歇，吳明訓適時安打追加1分，滿壘時選手接連獲得保送，也進帳分數，高國輝單局第二次打擊，又敲安打貢獻打點，單局5打點。逼得FOX再換第三任投手，簡富智與吳明訓都延續火力敲安打，持續進帳分數，單局灌進13分。2局下吳界煌觸身球保送後，簡富智敲安打推進，並利用對方守備失誤攻下1分。

山羊兄弟由吳俊億先發投2局，儘管首局先被敲安打，還面對得點圈有危機，但他展現身手，處理投手前滾地球化解危機，投完2局無失分。3局上由潘菘瑋接替登板，飆130公里直球三振對手。胡睿呈4局上登板，投1局無失分。
 

關鍵字： 棒球山羊兄弟2025世界青年棒球賽高國輝屠牛手

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