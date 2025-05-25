暫緩升上大聯盟！達比修有3A復健賽後手肘緊繃

▲達比修有復出受阻。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

教士原先預計近日讓日籍投手達比修有重返先發輪值，但他卻在復健進程中再度遇阻。根據今（25）日《聖地牙哥聯合論壇報》記者艾希（Kevin Acee）報導，達比修有於美國時間5月14日在3A完成復健首戰後，出現手肘緊繃不適的情況，導致歸隊時程再次延後。

這場復健賽是達比修自春訓以來首次實戰，他繳出4局、使用51球的成績，整體狀態看似穩定，但賽後手肘的不適感卻讓他對復出產生疑慮。報導指出，達比修本人坦言「無法確保可穩定負擔先發輪值的強度」，也不願因此影響球隊。

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現年38歲的達比修有，將於近日接受進一步檢查，以確認手肘結構是否仍然健全，若結果不樂觀，教士恐將長期失去這位5屆全明星投手。

達比修有在春訓期間就曾因手肘發炎而休養，並自開季以來持續停留在傷兵名單，儘管5月初曾在亞利桑那的訓練基地展開正常投球，並進入復健賽階段，卻仍未能跨過最後門檻。

目前教士戰績28勝21敗，落後道奇3場勝差，排名國聯西區第2。雖近期遭遇6連敗低潮，但靠著皮維塔（Nick Pivetta）對勇士的優質先發終止連敗，若教士本季無法迎回達比修有，在競爭激烈的國聯西區恐有隱憂。