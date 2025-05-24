王維中自曝最大難題　葉君璋點出失速可能性：受傷過+身體老化

▲味全龍隊投手王維中。（圖／味全龍隊提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍左投王維中預計明（25）日回一軍先發，這是他自5月7日後首度在一軍出賽。過去17天，他在二軍進行調整，努力修正近來最大課題──揮臂速度變慢，進而影響球速表現。

本季開打至今，王維中未被固定安排在先發輪值中，已有三度在一、二軍之間升降。對此情況他坦言，「很特別，也是第一次碰到這樣的情況。不過只要身體健康，到哪裡都能投球，心態上沒有太大問題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，球隊目前先發投手戰力充足，加上洋投伍鐸已不受洋將名額限制，他的競爭壓力不小。不過他更關注的是自己投球機制的狀態，「我身體沒有不舒服，也算健康，只是揮臂速度明顯變慢，自己也看得出來，跟去年相比，球速下滑得蠻多的。」

一、二軍間頻繁調動是否影響調整節奏，王維中心態仍保持平穩，「其實也還好，中間還是會到二軍丟。」就算在二軍，也不會輕敵，「還是會把自己最好的表現丟出來。」

目前他也積極與體能教練合作進行調整，包含神經傳導等訓練細節。他坦言，近期身體反應稍慢，主要問題在於揮臂速度仍未完全找回，「現在比賽中唯一的困難，就是球速還沒出來，還需要一些時間來調整。」

總教練葉君璋點出王維中球速下降的原因，「受傷過後可能影響到好的記憶，再來是身體的老化。」他進一步指出，年紀增加後重訓方式可能需要調整，「他也不算多老，但訓練方式可以再評估。」

葉總相信王維中能夠順利調整回來，「我認為是可以，可能是身體、頭腦會去排斥，有些恐懼、害怕某些東西反而讓自己覺得這是一種挑戰，就要靠自己的意志力挑戰了。」

王維中開季至今未在一軍固定輪值，葉君璋表示，安排主要看每場表現，希望他每次上場都準備好、展現最佳狀態。

目前味全先發輪值鋼龍、艾璞樂、龍聖與徐若熙等人已固定，其他如王維中、曹祐齊與伍鐸，將依狀況彈性安排，採「7或10天投一次」的節奏調配出賽。