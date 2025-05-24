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康寧漢入選第3隊觸發「羅斯條款」　SGA將簽史上最大約

▲▼雷霆吉爾吉斯-亞歷山大；活塞康寧漢；灰熊小傑克森；老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞康寧漢；雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

隨著NBA年度最佳陣容揭曉，幾位頂尖球員的合約條件也隨之出現劇變，活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）與雷霆新科MVP吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）成為最大贏家，而灰熊的小傑克森（Jaren Jackson Jr.）與老鷹主將楊恩（Trae Young）則因落選，痛失追求超級頂薪的資格。

康寧漢成功入選年度第3隊，觸發去年與活塞所簽5年延長合約中的「羅斯條款」，原價值2億2400萬美元的新秀頂薪，首年薪資比例自原本的25%調升至30%，總值瞬間膨脹至2億6900萬美元。

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值得一提的是，康寧漢的超級頂薪雖象徵球團對其核心地位的認可，但也造成薪資結構壓力，活塞下季可動用的薪資空間從2700萬美元縮減至1900萬。

▲▼騎士莫布里。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士莫布里獲選本季年度最佳防守球員。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，騎士中鋒莫布里（Evan Mobley）雖未入選前3隊，但憑藉本季奪下年度最佳防守球員，同樣取得新人合約提升資格，實質待遇與康寧漢無異。

反觀小傑克森與楊恩，2人原有望因入選年度陣容而取得超級頂薪的談判籌碼，卻因未能進入前3隊名單而全部落空。

▲▼雷霆吉爾吉斯-亞歷山大；活塞康寧漢；灰熊小傑克森；老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹楊恩落選前3隊。（圖／達志影像／美聯社）

小傑克森本季場均攻下22.2分、5.6籃板，並成為唯一1位單季至少達成1500分、100阻攻的球員，若原先能成功入選，將可簽下5年3億4500萬美元的超級合約，如今僅剩3年1億600萬美元的標準延長價碼；而楊恩本季送出生涯新高的11.6助攻，原本有機會將現有的4年2億2900萬美元延長合約升級為5年3億4500萬美元，最終也因落選而與大約無緣。

▲▼雷霆吉爾吉斯-亞歷山大；活塞康寧漢；灰熊小傑克森；老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊小傑克森失去升級超級合約的機會。（圖／達志影像／美聯社）

至於剛加冕年度MVP的SGA，則已提前鎖定NBA歷史最大合約，他繼連2季入選年度第1隊後，今年更奪下MVP奠定資格，預計在2025-26賽季後可與雷霆簽下5年3億8000萬美元的頂薪合約，年薪占據球隊薪資上限35%，簽約條件不再受下季表現影響，正式進入聯盟最頂級身價殿堂。

關鍵字： NBASGA吉爾吉斯-亞歷山大康寧漢小傑克森楊恩頂薪

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