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NBA年度最佳陣容出爐！　SGA、約基奇領銜第1隊

▲▼NBA今日公布年度最佳陣容。（圖／翻攝自X／NBA Communications）

▲NBA本季年度第1隊成員。（圖／翻攝自X／NBA Communications）

記者游郁香／綜合報導

NBA今（24）日公布本季的最佳陣容，由新科MVP吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領銜年度第1隊，這是他連續第3年獲此殊榮，其他第1隊成員還包括金塊約基奇（Nikola Jokic）、公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、塞爾提克坦圖（Jayson Tatum）和騎士米歇爾（Donovan Mitchell）。

對雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大來說，這是他連續第3年、生涯第3次入選年度第1隊。今年MVP票選第2的丹佛頭牌約基奇，過去4季3度奪下MVP，本次是他第7次獲選年度陣容、第5次進入第一隊；「字母哥」則是連7年被列入第1隊，累積共9次入選；綠衫軍王牌坦圖連4季被選入第1隊、生涯第5次。至於「蜘蛛人」米歇爾則是首次成為第1隊成員、生涯第2次入選年度陣容，他本季率領騎士豪取64勝、東區最佳戰績。

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▲▼NBA今日公布年度最佳陣容。（圖／翻攝自X／NBA Communications）

▲NBA本季年度第2隊成員。（圖／翻攝自X／NBA Communications）

年度第2隊名單：
騎士莫布里（Evan Mobley）
勇士柯瑞（Stephen Curry）
灰狼艾德華茲（Anthony Edwards）
湖人詹姆斯（LeBron James）
尼克布朗森（Jalen Brunson）

莫布里首次入選年度陣容，他也是本季「年度最佳防守球員」得主。天王詹姆斯創下歷史，這是他生涯第21次進入年度陣容，比並列第2的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、鄧肯（Tim Duncan）、布萊恩（Kobe Bryant）（各15次）還多出6次，繼續刷新紀錄。

柯瑞是史上22位至少入選11次的球員之一；艾德華茲與布朗森則是生涯第2次獲選，兩人正帶領球隊力拚總冠軍賽門票。

▲▼NBA今日公布年度最佳陣容。（圖／翻攝自X／NBA Communications）

▲NBA本季年度第3隊成員。（圖／翻攝自X／NBA Communications）

年度第3隊名單：
雷霆威廉斯（Jalen Williams）
活塞康寧漢（Cade Cunningham）
尼克唐斯（Karl-Anthony Towns）
快艇哈登（James Harden）
溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）

哈登第8度入選，這是他自2020年效力火箭以來首度上榜。東區冠軍賽兩大球星唐斯與哈利伯頓皆是生涯第3度獲選；威廉斯與康寧漢則是首次進入名單。

值得注意的是，康寧漢本季與活塞提前簽下頂薪延長合約，這次成功入選年度陣容後，合約價值將提升至5年2億6900萬美元，比原先高出約4500萬美元。莫布里則因奪下最佳防守球員，同樣取得加薪資格。

關鍵字： NBA年度最佳陣容雷霆SGA金塊約基奇湖人詹姆斯柯瑞勇士Shai Gilgeous-Alexander

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