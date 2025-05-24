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屏大守門員「神猛守罰球」剛要慶祝！遭奪球射門　拿亞軍笑不出來

▲影片1小時28分處。

記者鄒鎮宇／綜合報導

大專校院113學年度，5人制足球公開男生組冠軍戰於23日晚間展開，最終由台灣體大4比3擊敗屏東大學。比賽期間，屏東大學守門員因守住進攻而慶祝，與隊友忽略後方一名對手，慘被踢進關鍵最後一分，此段影片引起大批網友關注。

下半場比賽進行到剩下6分40秒時，因屏東大學球員趴地時誤觸球，讓台灣體大的選手獲得罰球機會。此時，屏大11號守門員黃威棋獨自抵抗壓力，用胸口直接擋下射門，並阻止台灣體大7號洪翊銨的二次進攻，搶下球權。

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▲▼屏大守門員「神猛守罰球」剛要慶祝　被對手奪球射門吞敗。（圖／翻攝SSUtv Sports）

▲▼屏大守門員守住罰球，將球交給隊友後正要慶祝，卻被對手奪球射門。（圖／翻攝SSUtv Sports）

▲▼屏大守門員「神猛守罰球」剛要慶祝　被對手奪球射門吞敗。（圖／翻攝SSUtv Sports）

黃威棋單手抓球，看到14號隊友在旁邊後，立刻將球朝隊友方向丟了個滾地球，打算讓對方組織下一次進攻。沒想到，黃威棋丟完球在為自己剛剛的防守表現慶祝時，幾秒前進攻摔倒的洪翊銨從後方竄出搶球，直接射門得分，將打破平手的狀況，讓比分變為4比3。

對此，黃威棋看著14號隊友，聳肩擺出無奈的表情，最後雙手抱頭露出苦笑，在暫停時間一度快哭出來，隊友則上前大聲鼓勵、安慰。另外，台灣體大則嗨到不行，甚至衝到鏡頭前慶祝。此後6分30秒的戰況膠著，由台灣體大守住領先優勢，奪下冠軍。

網友看完紛紛留言，「玩FIFA，按到慶祝鍵真的很靠邀」、「超級好笑」、「好球啦至少那個點球有擋到」、「以為隊友氣到要掐死他」、「除了那球，不得不說，守門還是很強的」、「mvp提早結算被偷家」。

此外，也有網友發現，屏東大學拿下亞軍開心合照時，只有黃威棋完全笑不出來，因此非常關心他的狀況。

▼屏大守門員最後大合照時笑不出來。（圖／翻攝SSUtv Sports）

▲▼屏大守門員「神猛守罰球」剛要慶祝　被對手奪球射門吞敗。（圖／翻攝SSUtv Sports）

▲▼屏大守門員「神猛守罰球」剛要慶祝　被對手奪球射門吞敗。（圖／翻攝SSUtv Sports）

關鍵字： 足球冠軍賽失誤網友熱議

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