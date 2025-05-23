火腿完投再+1！金村繳個人第3場完封　新庄得意喊：功勞在我吧？

記者王真魚／綜合報導

日本火腿隊於5月23日以1比0擊敗樂天金鷹，靠著先發投手金村尚真的精彩完封演出奪下勝利。金村以104球壓制對手9局無失分，送出6次三振、僅被擊出5支安打，成為比賽最大功臣。

截至5月為止，金村尚真已經完成3場完封勝，這項壯舉是球團自1966年嵯峨健四郎以來，相隔59年僅第4位達成此紀錄的投手。

本季擔任開幕戰先發的金村，至今的4場勝投全部是完投勝。監督新庄剛志給予高度評價，「真的是太棒了。他用變化球搶好球的能力不是非常高明嗎？在打者準備出棒時稍微變化球路，這種技巧是隊內第一的水準」。

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不過如同上次一樣，新庄監督暗示金村投完這場後，將再次被登錄抹消，以備下一次登板。

這樣的使用方式正是因為火腿擁有實力堅強的投手陣容。新庄監督直言，「應該又要被抹消了吧。唉，真的很可惜啊。但這種事沒辦法，因為我們得培養每一位選手，只能讓他稍微等待一下。」

雖然投手的調度交由投手教練負責，但新庄表示，「我已經請投手教練好好地安排了，應該不會輕易改變，可能吧。」

日本火腿今年先發投手完投場次高達10場，（金村4場、伊藤2場、北山2場、古林睿煬1場、山崎1場），在兩聯盟中遙遙領先。對此，新庄笑說，「這都是我的功勞吧？」隨後表示，「我們正在一點一滴地培養能夠完投的投手。這需要耐心。像金村和伊藤都是這樣慢慢養成的。」

他也指出完投對球隊的正面影響，「完投有很多正面效果。對選手心理、成長都有幫助，也能讓中繼休息。我希望中繼們能變成那種因為太閒而躍躍欲試的狀態，不然會太無聊吧。」

另一方面，昨天先發對戰軟銀鷹的古林睿煬，今天賽前已經下二軍。根據規定，他最早可於6月2日之後再度登錄一軍。

▲104球完封樂天！金村締歷史紀錄 新庄卻預告將再抹消 。（圖／截自日本北海道火腿IG）