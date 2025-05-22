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快訊／溜馬17分大逆轉贏下東冠G1　哈利伯頓末節差點絕殺

▲▼溜馬哈利伯頓、尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約之王布朗森（左）與溜馬新控球之神哈利伯頓（右）在東區冠軍賽對決。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

東區冠軍賽今（22）日開打，睽違25年再闖分區決賽的尼克在麥迪遜花園廣場迎接溜馬來犯，「紐約之王」布朗森（Jalen Brunson）與明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）聯手猛轟78分，大蘋果軍團末節一度拉開17分差，但溜馬韌性十足，憑藉少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的後撤跳投逼出延長賽，終場反以138比135戲劇性贏得系列賽首戰。

兩隊首節打得精彩萬分，紐約一哥布朗森火速進入比賽狀態，帶動尼克進攻節奏；溜馬則靠當家長人透納（Myles Turner）連砍11分緊咬比數；印第安納首節團隊命中率高達70%，尼克也有65%。首節打完大蘋果軍團以36比34暫時2分領先。

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尼克次節加強防守，讓溜馬單節26投僅9中，掌控了比賽節奏，布朗森半場11投6中攻下18分。溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）試圖穩住局面，第2節獨攬10分，他上半場合計拿下14分，但溜馬禁區防守與攻守轉換出現問題。前2節打完，尼克拉開69比62、7分差。

▲▼溜馬哈利伯頓、尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克王牌布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

溜馬第3節開局打出10比6反擊，將比數逼近到72比75，但尼克總有人能跳出來回應，「大橋」布里吉斯（Mikal Bridges）與布朗森連續在籃下取分，再次拉開差距，不過布朗森在此節最後4分44秒就領到個人第4犯，陷入犯規麻煩。

印城一哥哈利伯頓連罰帶投率隊追分，一度追到2分差，雙方你來我往，前3節打完，尼克僅以90比87領先3分。

▲▼溜馬哈利伯頓、尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬一哥哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

進入決勝節，布朗森開局就吞下第5犯，先回到板凳休息，不過隊友相當爭氣，阿努諾比（OG Anunoby）飆進後撤三分，迅速連下5分，布里吉斯、唐斯（Karl-Anthony Towns）也站上罰球線搶分，一波14比0猛攻將比數改寫為108比92，迫使溜馬喊出暫停。

末節最後6分26秒，尼克當家長人唐斯再補上一記外線冷箭，雙方來到17分差。末節終了前2分50秒，布朗森砍進個人本場首顆三分，再將分差擴大到14分。溜馬隨後憑藉哈利伯頓與內史密斯（Aaron Nesmith）在外線開火，連續4記三分，將落後縮小到5分，尼克緊急喊出暫停。

末節最後22.1秒，內史密斯連續命中個人第5顆三分，印第安納追到121比123，並將唐斯送上罰球線，他兩罰1中，雙方僅3分差。尼克也故意把內史密斯送上罰球線，他把握住兩罰，雙方回到1分差，阿努諾比關鍵時刻錯失第1罰，尼克僅剩2分領先。

印第安納第4節最後一擊由少主哈利伯頓執行，若不是腳踩線，他差點就上演三分絕殺，最終雙方以125平進入延長賽。

溜馬後場新星內姆哈德（Andrew Nembhard）在延長賽挺身而出，他一人包辦7分、1助攻，加上托平（Obi Toppin）終場前15.1秒扣進鎖定勝局的兩分，印第安納終場以138比135完成神奇逆轉，戲劇性贏得系列賽首勝。

尼克一哥布朗森猛轟43分，唐斯也砍下35分、12籃板，無奈最終功虧一簣。溜馬有兩人飆破30分，哈利伯頓繳出31分、11助攻；內史密斯也攻下30分，他單場三分9投8中，是印第安納末節能大逆轉的關鍵人物。

關鍵字： NBA溜馬哈利伯頓尼克布朗森

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