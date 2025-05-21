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大谷翔平跑出再見分！道奇4比3氣走響尾蛇　卡洛爾2分砲成空包彈

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊今天在延長賽第10局上演戲劇性逆轉，以4比3逆轉氣走響尾蛇，終結近期4連敗。這是道奇本季第4度在延長賽落後情況下逆轉獲勝。山本由伸最終無緣奪下第6勝，但依然繳出精采內容，先發7局僅被敲出1支安打、無失分，狂飆9次三振。大谷翔平則在第8局敲出一支二壘安打，單場4打數1安打，另獲1次保送，跑回再見分。

山本開局便完美壓制對手，前3局投出3次三振無人上壘，4局雖出現一次四壞保送，但安打仍掛零。第6局更是連飆3K。不過，進入7局上，他在面對首名打者馬提（Ketel Marte）時被擊出右外野安打，無緣挑戰無安打，也是本場唯一被擊出的安打。

▲山本由伸在比賽第7局三振史密斯（Pavin Smith）後，激動振臂怒吼 。（圖／達志影像／美聯社）

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▲山本由伸在比賽第7局三振史密斯（Pavin Smith）後，激動振臂怒吼 。（圖／達志影像／美聯社）

儘管如此，山本迅速穩住陣腳，順利解決剩下打者。面對曾在前次交手中敲出滿貫砲的莫雷諾（Gabriel Moreno），他選擇謹慎應對，給出保送。隨後展現壓制力，以一記關鍵三振結束該局，成功化解危機。

連同此役，山本今年已出賽10場，其中8日對響尾蛇一戰曾挨兩轟、失5分，僅投5局退場，今天則完美復仇，投出大聯盟生涯單場最多110球，僅被擊出1安打、2次四壞，狂飆9次三振，最快球速達97.2英里（約156公里），防禦率下修至1.87。

道奇在4局靠史密斯（Will Smith）二壘長打先馳得點，守護神史考特（Tanner Scott）卻在9局登板遭莫雷洛擊出追平轟。山本由伸本季第6勝最終功虧一簣。再等等。

兩隊打完9局仍是1比1，台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）10局上開轟，2分砲率隊突破平手僵局。

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

大谷翔平此戰先發1棒指定打擊，前3打席都出局，8局擊出二壘安打，連3戰敲安；10局下1人出局、二壘有跑者的第5打席，他遭到敬遠，現場立刻響起一片巨大噓聲。

道奇在10局下先靠艾德曼（Tommy Edman）適時二壘安打追回1分，大谷翔平遭到敬遠後，貝茲（Mookie Betts）敲出中外野飛球，二壘跑者進佔至三壘。大谷翔平隨後發動盜壘，完成本季第11次盜壘，下一棒弗里曼（Freddie Freeman ）也獲敬遠，但響尾蛇投手自亂陣腳，對史密斯投出觸身球，讓道奇免費跑回追平分，蒙西（Max Muncy）最後擊出再見高飛犧牲打，大谷翔平跑回致勝分。
 

關鍵字： 道奇響尾蛇大谷翔平山本由伸延長賽

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