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滑球解禁了！大谷翔平復投進入新階段　二刀流歸位倒數中

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊球星大谷翔平邁向「二刀流」完全復活再進一步！他於21日（台灣時間）在主場迎戰響尾蛇賽前進行練投時，首度解禁右肘手術後從未投過的滑球，這也意味著復投進度穩定推進，距離重返投手丘的那一天不遠了。

根據道奇隊首席運動防護員艾爾伯特（Thomas Albert）透露，大谷這天變化球全數都嘗試投過，包括滑球6球、曲球9球、指叉球2球。這是他術後首度在公開訓練中加入滑球項目。

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過去大谷雖已多次進行牛棚練投，但考量右肘手術復原進度，一直避免使用對手肘負擔較大的滑球，此次嘗試投擲，象徵他的手肘強度與信心雙雙提升。

大谷這次進行約20分鐘的室外傳接訓練，是繼3日前以來再次於戶外練投。練投結束後，他也與天使時期的老隊友葛里契克（Randall Grichuk）短暫交流。

在此之前，大谷於18日完成術後最大強度的牛棚練投，單次投球數達50球，四縫線速球最快已回升至90英里多（約145～153公里）。

羅伯斯表示：「（大谷的調整）確實正在進展。雖然目前還不知道何時會從平地練投進展到牛棚投滑球，但復健方向正向發展。下一次預計會在週六進行『up & down』（模擬實戰式牛棚）練習。」

至於後續的球數與調整強度，羅伯斯補充：「上一次（up & down）是每組25球，再前一次是20球。未來投球數會逐漸增加。」不過，對於何時能進入對打者投球的階段，教頭仍未鬆口：「若我能給答案就好了……目前仍在等待醫療與訓練團隊給予的『綠燈』。」

關鍵字： 大谷翔平道奇隊復投滑球手術

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