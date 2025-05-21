古林睿煬明回一軍再戰軟銀！新庄剛志解釋搭檔田宮突抹消原因

▲古林睿煬曾於5月1日對戰軟銀先發，當時繳出7局失2分、10次三振的精彩表現，率隊以3：2勝出，奪下日職生涯首勝 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者王真魚／綜合報導

北海道日本火腿鬥士隊昨日在主場ES CON FIELD迎戰福岡軟銀鷹隊，展開三連戰系列賽。球隊目前狀態火熱，在太平洋聯盟高居首位，「台灣金孫」古林睿煬預計於明日（22日）重返一軍，擔任系列賽最後一戰的先發投手，迎戰軟銀右投前田純，這將是他本季第二度對戰軟銀。

火腿隊目前以23勝1和17敗戰績位居聯盟龍頭。王牌伊藤大海在本次系列賽首戰先發，燃燒117球完投9局，但失掉5分、4分責失，承擔敗投。根據《日刊體育》報導，古林睿煬將於22日擔任第三戰的先發投手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

古林睿煬曾於5月1日對戰軟銀先發，當時繳出7局失2分、10次三振的精彩表現，率隊以3：2勝出，奪下日職生涯首勝；5月11日面對樂天更投出完封勝，之後下放二軍「放榮譽假」。

不過火腿隊19日將與古林睿煬連續兩場優質先發搭檔的捕手田宮裕涼下放至二軍。總教練新庄剛志昨說明原因，「希望他能在二軍多一點打席調整，我覺得他現在的揮棒缺乏那種『韌性』，讓球棒看起來特別長。希望讓他多打一些，重新找回感覺。」

田宮在5月出賽7場，25打數僅敲出2安打，打擊率僅0成80，尚未擊出全壘打與打點。新庄也提到，田宮下放後，進藤勇也等捕手將獲得更多出場機會。

火腿隊目前先發投手陣容表現亮眼，讓教練團調度更顯彈性。伊藤大海（5勝、防禦率2.08）與北山亘基（2勝、防禦率1.69）自開季起就穩定出賽、未曾被移出登錄名單；其餘如開幕戰投手金村尚真（3勝、防禦率2.30）、加藤貴之（2勝、防禦率2.94）、山崎福也（2勝、防禦率0.94），以及古林睿煬（2勝、防禦率2.91），則輪流登板，保持調整節奏。

新庄監督也開玩笑說，「我們的先發真的很多，每場都可以用兩位先發輪著投，從第4局到第5局接力也不錯。」

不過他也強調，實際安排交由投手教練決定，「我不會插手太多，讓教練團負責整體規劃。雖然登板間隔太久也不好，但還是得讓選手們持續成長。」

