運動雲

>

古林睿煬明回一軍再戰軟銀！新庄剛志解釋搭檔田宮突抹消原因

▲▼ 古林睿煬日職一軍首勝 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲古林睿煬曾於5月1日對戰軟銀先發，當時繳出7局失2分、10次三振的精彩表現，率隊以3：2勝出，奪下日職生涯首勝 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者王真魚／綜合報導

北海道日本火腿鬥士隊昨日在主場ES CON FIELD迎戰福岡軟銀鷹隊，展開三連戰系列賽。球隊目前狀態火熱，在太平洋聯盟高居首位，「台灣金孫」古林睿煬預計於明日（22日）重返一軍，擔任系列賽最後一戰的先發投手，迎戰軟銀右投前田純，這將是他本季第二度對戰軟銀。

火腿隊目前以23勝1和17敗戰績位居聯盟龍頭。王牌伊藤大海在本次系列賽首戰先發，燃燒117球完投9局，但失掉5分、4分責失，承擔敗投。根據《日刊體育》報導，古林睿煬將於22日擔任第三戰的先發投手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

古林睿煬曾於5月1日對戰軟銀先發，當時繳出7局失2分、10次三振的精彩表現，率隊以3：2勝出，奪下日職生涯首勝；5月11日面對樂天更投出完封勝，之後下放二軍「放榮譽假」。

不過火腿隊19日將與古林睿煬連續兩場優質先發搭檔的捕手田宮裕涼下放至二軍。總教練新庄剛志昨說明原因，「希望他能在二軍多一點打席調整，我覺得他現在的揮棒缺乏那種『韌性』，讓球棒看起來特別長。希望讓他多打一些，重新找回感覺。」

田宮在5月出賽7場，25打數僅敲出2安打，打擊率僅0成80，尚未擊出全壘打與打點。新庄也提到，田宮下放後，進藤勇也等捕手將獲得更多出場機會。

火腿隊目前先發投手陣容表現亮眼，讓教練團調度更顯彈性。伊藤大海（5勝、防禦率2.08）與北山亘基（2勝、防禦率1.69）自開季起就穩定出賽、未曾被移出登錄名單；其餘如開幕戰投手金村尚真（3勝、防禦率2.30）、加藤貴之（2勝、防禦率2.94）、山崎福也（2勝、防禦率0.94），以及古林睿煬（2勝、防禦率2.91），則輪流登板，保持調整節奏。

新庄監督也開玩笑說，「我們的先發真的很多，每場都可以用兩位先發輪著投，從第4局到第5局接力也不錯。」

不過他也強調，實際安排交由投手教練決定，「我不會插手太多，讓教練團負責整體規劃。雖然登板間隔太久也不好，但還是得讓選手們持續成長。」
 

關鍵字： 日本火腿古林睿煬軟銀鷹北海道日職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台籃史上第2人！林秉聖CBA奪冠　續寫「齊天大聖」黑馬奇蹟

台籃史上第2人！林秉聖CBA奪冠　續寫「齊天大聖」黑馬奇蹟

古林睿煬明回一軍再戰軟銀！新庄剛志解釋搭檔田宮突抹消原因

古林睿煬明回一軍再戰軟銀！新庄剛志解釋搭檔田宮突抹消原因

塞爾提克若全面清倉　勇士將出手搶攻守兼具「神奇小白」

塞爾提克若全面清倉　勇士將出手搶攻守兼具「神奇小白」

陳禹勳生日夜寫紀錄！救援超車傳奇名將　味全延長賽持續不敗

陳禹勳生日夜寫紀錄！救援超車傳奇名將　味全延長賽持續不敗

柚香林萌發威！林昀儒、高承睿5局力退中國　闖世錦賽男雙8強

柚香林萌發威！林昀儒、高承睿5局力退中國　闖世錦賽男雙8強

林昀儒鏖戰6局力退克國名將　連3屆世錦賽晉級男單32強

林昀儒鏖戰6局力退克國名將　連3屆世錦賽晉級男單32強

林益全新書惹議　妻林家嘉首發聲反擊酸言！澄清從未參與撰寫內容

林益全新書惹議　妻林家嘉首發聲反擊酸言！澄清從未參與撰寫內容

獨／「500元上的南王小將」林璿增出征世壯運！僅剩2人還在打球

獨／「500元上的南王小將」林璿增出征世壯運！僅剩2人還在打球

傳奇球星瓊斯接掌荷蘭隊兵符！首度以教頭身分征戰2026經典賽

傳奇球星瓊斯接掌荷蘭隊兵符！首度以教頭身分征戰2026經典賽

台鋼灌6分大局6比1逆襲桃猿　林詩翔在嘉義也有「燈光秀」！

台鋼灌6分大局6比1逆襲桃猿　林詩翔在嘉義也有「燈光秀」！

黃子韜脫口「曾幫徐藝洋擦經血」　她傻眼：不要再說！

熱門新聞

台籃史上第2人！林秉聖CBA奪冠　續寫「齊天大聖」黑馬奇蹟

古林睿煬明回一軍再戰軟銀！新庄剛志解釋搭檔田宮突抹消原因

塞爾提克若全面清倉　勇士將出手搶攻守兼具「神奇小白」

陳禹勳生日夜寫紀錄！救援超車傳奇名將　味全延長賽持續不敗

柚香林萌發威！林昀儒、高承睿5局力退中國　闖世錦賽男雙8強

林昀儒鏖戰6局力退克國名將　連3屆世錦賽晉級男單32強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林秉聖CBA奪冠　續寫黑馬奇蹟

2古林明戰軟銀！新庄說明為何田宮下放

3綠軍若清倉　勇士將搶「神奇小白」

4陳禹勳生日寫紀錄！救援超車傳奇名將

5林昀儒、高承睿力退中國闖世錦賽8強

最新新聞

1獨／500元上的棒球小孩出征世壯運！

2古林明戰軟銀！新庄說明為何田宮下放

3荷蘭宣布傳奇球星瓊斯接任WBC教頭！

4林昀儒、高承睿力退中國闖世錦賽8強

5林秉聖CBA奪冠　續寫黑馬奇蹟

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

昆凌爺爺200公尺決賽奪銀　同場蒙古選手速度「太誇張了」

昆凌90歲爺爺100公尺短跑銀牌　世壯運18日精彩賽事一次看

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【準媽咪奪金牌】挺20周孕肚出戰世壯運游泳比賽

昆凌爺爺羅倫斯再奪銀！　親曝喊「高雄No.1」主因

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【暴衝前1分鐘】#三峽翁 卡分隔島 倒退撞後車跑了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366