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高中女棒激戰到最後！田苡璿再見轟　埔里高工4比2險勝士林高商

▲田苡璿再見全壘打。（圖／學生棒聯提供）

▲田苡璿再見全壘打。（圖／學生棒聯提供）

高中硬式聯賽女子組今天（19日）迎來激烈對決，埔里高工與士林高商在首場比賽中廝殺至最後一刻才分出勝負。最終，埔里高工憑藉高一新秀田苡璿的再見全壘打，以4比2險勝士林高商，成功拿下首勝。

比賽一開始，埔里高工就展現攻擊力，1局下在余宜盈的三壘安打及林若亞的二壘安打助攻下，率先攻下2分，取得領先。士林高商則在3局上利用失誤追回1分，並在7局上成功扳平比分，讓比賽進入白熱化。

關鍵時刻出現在7局下，士林高商原本打算換下先發投手莊宜潔，但因她已經碰到球，按照規定必須續投。埔里高工首名打者敲出安打後，田苡璿接棒，將球轟出右外野全壘打牆外，直接結束比賽，為埔里高工奪下首勝。

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賽後，埔里高工總教練劉畇希表示，球隊在首場比賽中的守備表現令人滿意，但打擊方面仍需加強。他指出，隊中有12名選手是U18壘球培訓國手，剛在假日參加企業聯賽，今天轉換成棒球比賽，仍需時間適應。

田苡璿的表現成為全場焦點，她今年高一，壘球賽季已轟出4支全壘打，而這次棒球比賽則是她的首支全壘打。劉教練透露，田苡璿國小時曾參加少棒，球感極佳，擔任第一棒能有效帶動攻勢。田苡璿則表示，硬式球比較容易打，自己在高中力量有所提升，但心態仍需更加穩重。

埔里高工此次共帶24名選手參賽，其中高二、高三生各6人，高一生則有12人。劉畇希提到，高一這批選手多數有棒球基礎，讓今年的整體戰力比去年更加整齊。球隊目標直指前三名，期待在接下來的比賽中持續展現強大實力。

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