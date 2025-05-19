柔道男神楊勇緯助攻！法教練世壯運摘金　兩人對練點閱近200萬

▲在柔道男神楊勇緯鼓勵下，法國教練盧卡斯（右）來台參加世壯運並奪下金牌，左為好友網紅酷。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

記者游郁香／綜合報導

「我第一次拿到世界冠軍了！」來自法國、身材精壯的柔道教練盧卡斯（Lucas Schaefer），在「柔道男神」楊勇緯賽前助攻，以及YouTuber好友「酷」的加油下，在世壯運男子M1（30-34歲）90公斤級比賽以招牌技「釣袖」橫掃對手，4戰總計只花2分29秒，全勝摘金。

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盧卡斯與網紅酷是高中同學，2年前來台與楊勇緯對練的影片點閱逼近200萬，他透露，「當時勇緯跟我提到2025年台灣有世壯運，我當然不能錯過這個機會！」

身為柔道教練的盧卡斯在法國苦無實戰機會，只能靠運動維持體能，來台後靠著楊勇緯的牽線，兩度到北市大柔道隊訓練，酷笑說，「他周六還陪我去喝喜酒，但為了比賽很多東西不能吃，超可憐！」

盧卡斯說自己超愛台灣的雞排與熱炒，預計會在台灣停留兩周好好旅遊以及品嚐美食。

▲法國教練盧卡斯來台參加世壯運並奪下金牌，表現相當神勇。（圖／2025雙北世壯運執委會提供，下同）

盧卡斯世壯運首戰只花12秒就以「釣袖」技贏得一本；第2場對手退賽；第3戰僅耗24秒即收下勝利；決賽面對同樣3連勝的台將張昊維也只用1分13秒，就以10秒壓制獲勝，4戰全勝封王，讓場邊觀戰的酷驚呼，「太完美了，我不知道盧卡斯竟然這麼強！」

儘管賽後手肘出現小傷勢，但盧卡斯笑得燦爛，「這是我人生第一個世界冠軍！真的要謝謝楊勇緯還有北市大的教練與選手們，勇緯跟我說台灣有很多好手，訓練效果很好，這是我今天能打出好表現的關鍵。」

盧卡斯從5歲接觸柔道、6歲開始比賽，這項運動已成為他的職業與人生重心，他說，「我每天都在訓練與比賽，我真的非常熱愛柔道。」

他也特別讚賞楊勇緯的實力，「勇緯太厲害了，在70公斤級應該是世界最頂尖的選手！」他表示勇楊緯的教練劉文等明天也會參賽，屆時自己將到場加油，接下來也將走訪台灣各地，好好慶祝這次的奪金之旅。