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貝林傑夯滿貫砲引爆紐約！　洋基8比2痛宰大都會奪「地鐵大戰」勝

▲洋基強打貝林傑（Cody Bellinger）8局下半夯滿貫砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基強打貝林傑（Cody Bellinger）8局下半夯滿貫砲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間19日上午，紐約洋基與同城大都會進行「地鐵大戰」最終戰，條紋軍打線今天在8局下半大放異彩，一共擊出3支安打其中包括昔日MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）兩出局後的驚天滿貫砲，洋基單局海灌6分最終就以8比2擊退大都會，地鐵大戰2比1拿下系列賽勝利。

1局下半主場洋基率先出擊，葛斯密特因失誤上壘後，「法官」賈吉（Aaron Judge）與貝林傑先後敲出深遠長打，洋基2比0先馳得點；大都會打線則是在2局上半有所回應，麥克尼爾（Jeff McNeil）在2出局1、2壘有人時從洋基王牌左投弗萊德（Max Fried）手中擊出適時安打，助隊追回1分。

5局上半大都會攻勢再起，首棒打者麥克尼爾保送上壘後，靠著隊友兩次推進進佔3壘，緊接著弗萊德發生要命暴投奉送追平分，雙方前7局打完2比2戰平。

8局上半洋基後援威廉斯（Devin Williams）擺脫開季低潮，以3上3下之姿解決大都會中心打線；8局下半條紋軍迎來進攻大局，「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）先是靠著保送上壘，隨後威爾斯（Austin Wells）擊出長打，洋基1出局攻佔2、3壘得分大門。

下一棒維瓦斯（Jorbit Vivas）憑藉野球選擇打進球隊第3分，隨後葛斯密特補上一支適時安打助隊將領先優勢擴大至4比2，也迫使大都會緊急換投讓卡布雷拉（Génesis Cabrera）登板救援。

卡布雷拉上場後雖然三振掉賈吉逃過法官「審判」，無奈還是躲不過「被臨檢」的命運，貝林傑咬中卡布雷拉97英哩紅中速球，一棒扛出右外野形成一支拉開比分的滿貫砲，洋基最終8比2擊退大都會，地鐵大戰2比1拿下系列賽勝利。

「我試著享受那一刻，」貝林傑賽後雀躍表示，同時貝林傑指出，維瓦斯8局下半纏鬥11球的打席「百分之百讓我們贏得了比賽。」

「那打席太精彩了，老兄，」主帥布恩（Aaron Boone）接著提到，「你可以看出他的調整，第三或第四球開始，他就明顯穩下來了，我們靠那次傳球錯誤得到突破口，但雖然說不定多明格斯衝得太快，本來就會得分，」布恩說。

投手方面，洋基先發弗萊德主投6局耗費102球，被敲出3支安打送出8次三振僅失2分，接替登板的羅艾西加（Jonathan Loaisiga）、威廉斯、希爾（Tim Hill）皆未失分，聯手助隊鞏固勝利，勝投則是由威廉斯拿下。

關鍵字： MLB地鐵大戰紐約洋基紐約大都會貝林傑

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