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帶腿傷硬打！僅隔60小時再上陣　戈登盼季後賽改制：別再2天1戰

▲▼勇士柯瑞；金塊戈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊戈登G7帶傷上陣。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

在金塊於西區準決賽G7慘敗雷霆、無緣晉級，上一場拉傷左腿筋的前鋒戈登（Aaron Gordon）此戰強忍傷勢出戰，奮力砍下8分、11籃板。賽後，他罕見地公開批評聯盟季後賽賽程過於緊湊，直言這樣的安排是在毀掉比賽品質。

「我真的非常希望，季後賽比賽之間能多幾天休息，而不是每隔一天就打。」戈登表示，「這樣比賽的內容會更好，觀眾能看到更高水準的籃球，也會減少大比分慘敗的情況。」

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戈登是在G6拉傷腿後肌，僅過了約60小時便再度上場征戰G7，這並非本季季後賽首次有球星受傷，騎士3名全明星球員皆負傷導致被淘汰，塞爾提克幾名主力也帶傷苦撐、勇士天王柯瑞（Stephen Curry）更因腿傷幾乎整輪缺陣，聯盟頂級球員幾乎無一倖免。

▲▼勇士柯瑞；金塊戈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞因腿傷幾乎錯過整輪系列賽。（圖／達志影像／美聯社）

聯盟雖安排大多數比賽「隔日」進行，但實際上像金塊與雷霆就曾在周六晚間打完G3後，僅隔39小時便於下周一下午展開G4。為配合6月5日開打的總冠軍賽，目前東、西區冠軍賽也將採取「隔1天」賽制。

儘管無法明確斷定高密度賽程是否直接導致傷病，但現代籃球節奏更快、攻防強度更高，球員往往得打滿90場以上才進入季後賽高峰，身體與精神的耗損都遠高於過去，戈登的發言，再次點出了這個困境。

然而，這問題並不容易解決，延長季後賽意味著得提早開季、壓縮休息日，甚至減少例行賽場次，牽涉層面既有商業利益，也有球員權益，短期內難有共識。但聯盟與球員工會若無法正視與調整，未來「明星倒一片、比賽失看頭」的情況恐將更加頻繁。

關鍵字： NBA戈登雷霆金塊

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