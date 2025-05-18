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勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲美媒報導，主帥柯爾對庫明加多次「無視」柯瑞，選擇自己進攻感到不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）今夏將成受限自由球員，考量到他從季末到季後賽屢次遭冷凍，離隊的機率很高。《The Ringer》記者默多克（Logan Murdock）近日更爆料，主帥柯爾（Steve Kerr）對他在場上多次「無視」一哥柯瑞（Stephen Curry），選擇自行進攻感到不滿。

默多克指出，儘管庫明加天賦出眾，但他在場上屢次為了尋找自己的出手機會，破壞球隊進攻流暢性，讓教練團頗為頭痛。消息人士透露，主帥柯爾對庫明加在例行賽末段對拓荒者的比賽，數次「看也不看」柯瑞、自行單打的行為感到憤怒。

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之後庫明加就在對對快艇的例行賽收官戰及附加賽對灰熊遭到DNP（登錄卻未上場），到了季後賽開打時，隊內已有不少人開始懷疑，這位年輕前鋒是否已打完他在勇士的最後一場比賽。

▲勇士柯爾、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加今夏很可能離隊。（圖／達志影像／美聯社）

談到與柯爾的關係時，庫明加坦言，「我們之間有起有落，但他確實幫助我走到今天這一步。」至於未來是否續留金州，他語帶保留回應：「我不知道。」

天王柯瑞則公開對庫明加表達支持，「我為他這幾年來的表現感到驕傲。希望他的未來一片光明，不論是在這裡，還是在其他地方。」

▲▼勇士天王柯瑞次輪G1傷退，回到休息室後沮喪落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞祝福庫明加未來一片光明。（圖／達志影像／美聯社）

《The Athletic》的勇士記者史雷特（Anthony Slater）最近曾披露，庫明加與勇士已達成共識，今夏將共同探索「先簽後換」方案，讓他有機會追求更大合約與新舞台，同時讓勇士換回「即戰力」輪替球員。

《The Athletic》報導，勇士高層意識到目前陣容「體型不足」的問題，未來將在中鋒與側翼等位置補進更多具備身體優勢的球員，意味著一旦交易成行，庫明加可能換來符合這項需求的新援。

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Jonathan KumingaStephen CurrySteve Kerr

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