藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

▲藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉，左為全場「最忙男選手」吉董，右為馬國畢 。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

記者游郁香／綜合報導

世壯運棒球35+休閒組今（18）日在三重棒球場熱烈開打，藝人組成的「閃亮齊心大家都愛短今」隊原本領先，卻在比賽後半遭到社區強隊「夏果」隊逆轉，以6比7惜敗。然而，剛滿50歲的馬國畢在右外野的一記衝刺接殺，展現五星級美技，贏得全場喝采，他賽後搞笑稱會輸球是因為「短今沒來」。

「閃亮齊心大家都愛短今」隊由馬國畢、阿翔、阿Ben，以及演員梅賢治、劉宇昕、彭元劭等藝人組成。董事長樂團主唱吉董（吳永吉）此次則報名55+休閒組的賽事，同時擔任35+休閒組隊伍領隊，他在場邊指揮熱情不減。

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55歲的吉董堪稱全場「最忙男選手」，除了棒球外，他還報名壘球、木球及鐵人三項等多項賽事，並將於5月25日於桃園舉辦的「老歌新唱」活動中擔任音樂總監。

吉董退伍後才開始接觸棒球，近年來更熱衷於挑戰鐵人三項，已完成3次226公里「超鐵」。馬國畢則曾完成一次「超鐵」，但這次僅參加棒球賽事，他笑說：「年紀到了，還是要量力而為，真的太累了。」

▲藝人棒球隊成員阿翔 。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

比賽一開始，「閃亮齊心大家都愛短今」隊由兩屆金鐘獎最佳主持人阿翔擔任開路先鋒，他賽後表示：「賽前有點緊張，但上壘後就放鬆了。」首局結束時，該隊一度大幅領先。然而，「夏果」隊在1局下迅速追回4分，第3局再添2分扳平比數，第4局更靠著高飛犧牲打成功逆轉，拿下致勝分。

賽後吉董感嘆：「被逆轉真的可惜，但這就是棒球的魅力。也要恭喜對手，他們在落後5分時仍然沒有放棄。」阿翔則表示：「大家都很拚，只是幾個細節沒做好。」馬國畢則笑稱：「今天輸球的主要原因是短今（中信啦啦隊）沒來幫忙。」

▲馬國畢世壯運首戰上演五星級守備 。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

本場最精彩的瞬間出現在第3局下，「夏果」隊無人出局且滿壘時，一顆右外野飛球幾乎被認定是清壘長打，沒想到馬國畢全速衝刺，伸手攔截硬是將球收入手套，成功守下3分危機。他賽後謙虛地表示：「技術可能不如別人，但拚勁不能輸，態度才是最重要的。」

「閃亮齊心大家都愛短今」隊明（19）天下午2點將移師天母棒球場，迎戰上屆地主冠軍紐西蘭奧克蘭隊。吉董透露，該隊陣中有一位台裔選手Yalu，曾是台灣Zayin樂團主唱，也是他的棒球老戰友，實力強勁，令人期待。