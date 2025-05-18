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雷霆、金塊凌晨搶七5大看點曝　丹佛G1致勝英雄受傷仍有望上陣

記者游郁香／綜合報導

NBA西區準決賽將進入最高潮，金塊與雷霆的搶七大戰將於台灣時間19日凌晨3點30分開打，《NBC體育》列出此戰的5大看點。引發關注的是，丹佛主力大將戈登（Aaron Gordon）G6拉傷左腿筋，G7能否上場成了疑問，不過代理總教練阿德曼（David Adelman）今日透露，這位強力扣將有機會上場。

▲▼金塊約基奇、戈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊主力大將戈登（左）腿後肌拉傷，根據教練的說法，他G7有機會上場。（圖／達志影像／美聯社）

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西區霸主雷霆與金塊的西區準決賽打到搶七，是分區系列賽中廝殺最激烈的組合。雷霆此輪淨勝分雖高達+32，但若扣除金塊G2慘輸43分，實際上是金塊+11。《NBC體育》資深記者赫林（Kurt Helin）整理出明日G7的5大看點：

▲▼金塊約基奇、戈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇、SGA兩位今年MVP大熱門頂尖對決。（圖／達志影像／美聯社）

1. MVP正面對決：約基奇 vs. SGA

本季兩大MVP候選人將在搶七正面交鋒，金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）繳出場均29.8分、14.7籃板、5.7助攻與2抄截；雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也不遑多讓，場均28分、7籃板、7助攻、1.3抄截，兩人聯手將系列賽推向史詩級層次。聯盟更罕見延後MVP頒獎時間，就是為了等這輪打完再揭曉。

2. 扣將戈登腿傷成金塊隱憂

金塊主力前鋒戈登（Aaron Gordon）在G6末節拉傷左腿後肌，目前出戰成疑，他此輪場均14.5分、9.2籃板、三分命中率高達45.2%，還在G1投進致勝三分球。若他缺陣，丹佛將仰賴華森（Peyton Watson）挺身而出，扛起防守與進攻雙重責任。

▲▼金塊戈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲戈登是西區準決賽G1的致勝功臣。（圖／達志影像／美聯社）

不過代理總教練阿德曼今日樂觀表示，戈登G7有機會上場，他今日參與了團隊攻防訓練，看起來狀態正常，將在賽前決定他是否上陣。

3. 威廉斯能找回全明星身手嗎？

雷霆二當家威廉斯（Jalen Williams）去年因無法扛起得分重任，導致球隊次輪止步，今年又出現類似狀況。他G3曾砍下32分，但過去3戰命中率僅23.3%（13投2中、14投5中、16投3中），表現大走樣。G7將是他證明自己是否值「頂薪續約」的時刻，他與榜眼長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）必須分擔SGA的火力壓力。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，金塊約基奇、莫瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆二當家威廉斯近3戰表現低迷。（圖／達志影像／美聯社）

4. 哪位MVP能獲得更多幫手？

系列賽最大關鍵之一，就是「配角群能否挺身而出」。金塊方面，後場新星布勞恩（Christian Braun）、G6奇兵史卓瑟（Julian Strawther）偶有亮眼發揮；雷霆則期待威廉斯與霍姆葛倫找回進攻節奏。搶七戰場，往往是角色球員寫下歷史的舞台，哪隊的綠葉能撐起火力，誰就有望晉級。

5. 雷霆防線能否再擋一次？

雷霆例行賽防守效率高居聯盟第1，首輪對灰熊甚至只讓對手每回合得分不到1分。但面對約基奇的逐步破解，系列賽近4戰防守效率逐場走低（99.8→92.1→107.3→116.5），再這樣下去恐難抵擋丹佛強攻。是否增加卡盧索（Alex Caruso）上場時間成為關鍵？這位防守悍將在系列賽表現優異，G7將成為他展現價值的時刻。

金塊若取勝，將3年內2度挺進西區冠軍賽；若是雷霆出線，將是他們自2016年以來首度重返西區決賽。

關鍵字： 籃球NBA丹佛金塊奧克拉荷馬雷霆Nikola JokicShai Gilgeous-AlexanderAaron GordonJalen Williams

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