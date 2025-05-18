世壯運轉播出包！彭政閔英文名竟變「林郁婷」　民視坦承疏失

▲彭政閔出場時，英文名字被誤植為「Lin Yu-Ting（林郁婷）」。（圖／翻攝YouTube畫面）

記者游郁香／綜合報導

2025年雙北世界壯年運動會昨（17日）晚在台北大巨蛋正式揭幕，開幕典禮請來5位重量級聖火代表，包括壓軸登場的輝達創辦人暨執行長黃仁勳，但中職傳奇球星「恰恰」彭政閔出場時，轉播畫面上的英文名字竟誤植為巴黎奧運拳擊金牌「Lin Yu-Ting（林郁婷）」，對此民視深夜緊急發出道歉聲明，坦承作業疏失。

「種子聖火儀式」是本屆世壯運亮點環節之一，分別象徵運動、年輕、共融、文化與科技的5位代表，「恰恰」彭政閔、奧運拳后林郁婷、104歲全球最年長羽球選手林友茂、金馬影后張艾嘉以及輝達執行長黃仁勳依序上台，種下「希望」種子。

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▲世壯運開幕典禮，聖火代表彭政閔、張艾嘉、黃仁勳、林友茂、林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

台灣拳后林郁婷率先登場時畫面標示無誤，未料輪到「中職先生」彭政閔出場時，中文名正確，英文名卻仍顯示為「Lin Yu-Ting（林郁婷）」，立刻被眼尖的觀眾發現，截圖在社群平台上瘋傳。

粉專「靠北世壯運」第一時間點出錯誤，網友留言炸鍋，「不能因為恰恰打過變電箱，就當他是拳擊手」、「不禁懷疑是不是大型社會實驗」、「再發生什麼我都不驚訝了」。

對此轉播單位民視深夜緊急發布公告，坦承因工作人員作業疏失，造成彭政閔與林郁婷雙方困擾，深感歉意。聲明中指出，「我們已檢討內部流程，強化審核機制，以杜絕類似情況再次發生。感謝各界指正，並再度致上誠摯歉意！」