足總盃決賽0比1不敵水晶宮　曼城本季「四大皆空」淪笑柄

▲曼城瓦迪奧爾（Josko Gvardiol）面露失望。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間18日凌晨，英國足總盃迎來最終決賽，由「老鷹軍團」水晶宮交手「藍月亮」曼城，水晶宮本戰將士用命，上半場靠著埃澤（Ebere Eze）的進球先馳得點，中場前門將亨德森（Dean Henderson）撲出曼城馬爾穆什（Omar Marmoush）的關鍵十二碼，最終水晶宮1比0力退曼城，隊史首次奪得足總盃冠軍。

「這份連結將永存，球員與水晶宮之間的連結，」賽後水晶宮主帥格拉斯納（Oliver Glasner）說道，「我敢肯定，如果讓馬特塔（Jean-Philippe Mateta）在30年後回到塞爾赫斯特公園球場（Selhurst Park）觀看一場比賽，球迷依然會為他歡呼，他也絕對值得如此，而所有其他球員也是如此。」

「大家為這間俱樂部所做的一切意義重大，這正是我們的特殊動力，我們想要書寫歷史，而我認為，今天我們確實寫下了俱樂部歷史中非常重要的一章，」格拉斯納接著表示，「明年，我們將開啟新的一章，那就是首次征戰歐霸聯賽，讓我們拭目以待，因為今年就有兩支英格蘭球隊打進了決賽，我也在期待那一天。」

水晶宮中場球星埃澤（Eberechi Eze）在第16分鐘的進球成為兩隊全場唯一入球，助隊最終1比0勝出，也讓曼城連續二年在足總盃決賽吞敗。然而本戰曾出現爭議判決，比賽第24分鐘水晶宮保持領先時，門將亨德森在禁區外用手擋下曼城王牌哈蘭德（Erling Haaland）的進攻路線，主裁判阿特維爾（Stuart Attwell）一開始並未給予任何判罰，經過VAR回看後現場主播、球評也認為這是一記明顯手球，且發生在禁區外，若亨德森沒有手球，哈蘭德幾乎面對空門有絕佳的射門機會。

HOW HAS DEAN HENDERSON GOT AWAY WITH THIS pic.twitter.com/x0nipK5roP — The 44 (@The_Forty_Four) May 17, 2025

VAR審視裁判索爾茲伯里（Michael Salisbury）看完後竟未建議阿特維爾查看場邊螢幕，讓亨德森「逃過」紅牌判決，此舉讓曼城全隊憤怒難平，賽後主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）甚至在場上與亨德森正面對質。裁判明顯誤判也讓水晶宮避免在剩餘時間以十人應戰，最終也笑納勝果。

Who is still up? pic.twitter.com/nAblVueaxF — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 17, 2025

賽後曼城主帥瓜迪奧拉受訪時拒絕談到此次爭議判決，並給予對手大大肯定，「恭喜水晶宮首次奪得足總盃冠軍，這創造了歷史，」瓜迪奧拉說，「我們的防守很好，控制了攻防轉換，除了進球之外，威脅非常大，他們在界外球、角球和自由球方面很難控制，但我們在最近兩場比賽中都沒能進球，我們的表現比對陣南安普敦的比賽更好，我們更加積極，我想說我們在很多方面都表現得非常出色。」

綜觀曼城今年賽季，在英超聯賽早早退出爭冠行列、聯賽盃於第四輪被淘汰、歐冠16強提前出局，最後則是此次足總盃，0比1屆居亞軍，「四大皆空」也是瓜迪奧拉執教以來第二次。

Pep Guardiola hasn’t learnt his lesson on not starting a CDM in a Final. pic.twitter.com/5iQ2SU5crX — Danis (@DanisThecityfan) May 17, 2025

水晶宮奪冠後，終結隊史成立164年以來主要賽事奪冠荒，水晶宮早在1871年就參與足總盃，卻遲遲無法奪冠，「當你以1比0領先，但整場比賽都面對曼城的壓力，說實話，比賽最後10分鐘補時簡直像過了一輩子，」格拉斯納最後補充，「但我想，今天就是屬於我們的一天，是水晶宮的日子，是屬於我們球迷的日子，我們注定要贏下這一場。」

▲水晶宮奪下2024-25賽季足總盃冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



「球員們為了保住這場勝利付出了極大努力，偉大的門將、堅韌的心態、一場了不起的勝利，我們最大的成功，就是為數萬名球迷、為南倫敦帶來一生難忘的時刻，我們能為他們帶來美好時光，讓他們擁有幾小時、甚至幾天的快樂與慶祝，」格拉斯納說，「我認為這是運動員能夠做到的最偉大的成就，我們是為了球迷、為了無數人而戰，因此每一位為這次成功做出貢獻的人，都應該為這個團隊與整個俱樂部感到自豪，因為這是我們能做到的最棒的事情。」