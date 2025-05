足總盃決賽0比1不敵水晶宮　曼城本季「四大皆空」淪笑柄

▲曼城瓦迪奧爾(Josko Gvardiol)面露失望。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間18日凌晨,英國足總盃迎來最終決賽,由「老鷹軍團」水晶宮交手「藍月亮」曼城,水晶宮本戰將士用命,上半場靠著埃澤(Ebere Eze)的進球先馳得點,中場前門將亨德森(Dean Henderson)撲出曼城馬爾穆什(Omar Marmoush)的關鍵十二碼,最終水晶宮1比0力退曼城,隊史首次奪得足總盃冠軍。

「這份連結將永存,球員與水晶宮之間的連結,」賽後水晶宮主帥格拉斯納(Oliver Glasner)說道,「我敢肯定,如果讓馬特塔(Jean-Philippe Mateta)在30年後回到塞爾赫斯特公園球場(Selhurst Park)觀看一場比賽,球迷依然會為他歡呼,他也絕對值得如此,而所有其他球員也是如此。」

「大家為這間俱樂部所做的一切意義重大,這正是我們的特殊動力,我們想要書寫歷史,而我認為,今天我們確實寫下了俱樂部歷史中非常重要的一章,」格拉斯納接著表示,「明年,我們將開啟新的一章,那就是首次征戰歐霸聯賽,讓我們拭目以待,因為今年就有兩支英格蘭球隊打進了決賽,我也在期待那一天。」

水晶宮中場球星埃澤(Eberechi Eze)在第16分鐘的進球成為兩隊全場唯一入球,助隊最終1比0勝出,也讓曼城連續二年在足總盃決賽吞敗。然而本戰曾出現爭議判決,比賽第24分鐘水晶宮保持領先時,門將亨德森在禁區外用手擋下曼城王牌哈蘭德(Erling Haaland)的進攻路線,主裁判阿特維爾(Stuart Attwell)一開始並未給予任何判罰,經過VAR回看後現場主播、球評也認為這是一記明顯手球,且發生在禁區外,若亨德森沒有手球,哈蘭德幾乎面對空門有絕佳的射門機會。

HOW HAS DEAN HENDERSON GOT AWAY WITH THIS pic.twitter.com/x0nipK5roP — The 44 (@The_Forty_Four) May 17, 2025

VAR審視裁判索爾茲伯里(Michael Salisbury)看完後竟未建議阿特維爾查看場邊螢幕,讓亨德森「逃過」紅牌判決,此舉讓曼城全隊憤怒難平,賽後主帥瓜迪奧拉(Pep Guardiola)甚至在場上與亨德森正面對質。裁判明顯誤判也讓水晶宮避免在剩餘時間以十人應戰,最終也笑納勝果。

Who is still up? pic.twitter.com/nAblVueaxF — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 17, 2025

賽後曼城主帥瓜迪奧拉受訪時拒絕談到此次爭議判決,並給予對手大大肯定,「恭喜水晶宮首次奪得足總盃冠軍,這創造了歷史,」瓜迪奧拉說,「我們的防守很好,控制了攻防轉換,除了進球之外,威脅非常大,他們在界外球、角球和自由球方面很難控制,但我們在最近兩場比賽中都沒能進球,我們的表現比對陣南安普敦的比賽更好,我們更加積極,我想說我們在很多方面都表現得非常出色。」

綜觀曼城今年賽季,在英超聯賽早早退出爭冠行列、聯賽盃於第四輪被淘汰、歐冠16強提前出局,最後則是此次足總盃,0比1屆居亞軍,「四大皆空」也是瓜迪奧拉執教以來第二次。

Pep Guardiola hasn’t learnt his lesson on not starting a CDM in a Final. pic.twitter.com/5iQ2SU5crX — Danis (@DanisThecityfan) May 17, 2025

水晶宮奪冠後,終結隊史成立164年以來主要賽事奪冠荒,水晶宮早在1871年就參與足總盃,卻遲遲無法奪冠,「當你以1比0領先,但整場比賽都面對曼城的壓力,說實話,比賽最後10分鐘補時簡直像過了一輩子,」格拉斯納最後補充,「但我想,今天就是屬於我們的一天,是水晶宮的日子,是屬於我們球迷的日子,我們注定要贏下這一場。」

▲水晶宮奪下2024-25賽季足總盃冠軍。(圖/達志影像/美聯社)



「球員們為了保住這場勝利付出了極大努力,偉大的門將、堅韌的心態、一場了不起的勝利,我們最大的成功,就是為數萬名球迷、為南倫敦帶來一生難忘的時刻,我們能為他們帶來美好時光,讓他們擁有幾小時、甚至幾天的快樂與慶祝,」格拉斯納說,「我認為這是運動員能夠做到的最偉大的成就,我們是為了球迷、為了無數人而戰,因此每一位為這次成功做出貢獻的人,都應該為這個團隊與整個俱樂部感到自豪,因為這是我們能做到的最棒的事情。」