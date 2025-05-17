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世壯運開幕！蔣萬安親接蕭美琴上台　中英文簡單致詞歡迎各國好手

▲世壯運開幕典禮，副總統蕭美琴致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲世壯運開幕典禮，副總統蕭美琴致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

2025年世界壯年運動會17日在台北大巨蛋舉辦開幕典禮，副總統蕭美琴、台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜出席，運動員宣誓由周思齊、林說、張維捷擔任代表。

開幕典禮由IMGA會長布卡（Sergii Bubka）、蔣萬安與侯友宜接續致詞揭開序幕。另值得注意的是，立法院長韓國瑜也現身大巨蛋，並與兩位市長比鄰而坐，成為全場關注焦點。總統賴清德以「國政繁忙」為由，缺席即將登場的世大運開幕式，由副總統蕭美琴代表出席，由蔣萬安親自下台接她上台致詞。

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▲世壯運開幕典禮，台北市長蔣萬安致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲世壯運開幕典禮，台北市長蔣萬安致詞。（圖／記者林敬旻攝）

世壯運主席布卡致詞表示：「距離上屆於奧克蘭舉辦的世壯運已經有8年之久，如今能再度齊聚，令人振奮。我們共同慶祝運動的力量、健康的重要性，以及我們所珍視的價值觀。本屆賽會的意義已超越運動競技，展現不屈不撓的精神，激勵人心，並帶著夢想前行。」

台北市長蔣萬安致詞表示：「我代表全體台北市民參與2025世壯運，一起向世界發出挑戰。感謝國際壯年運動總會給我們這個機會，促成來自107個國家、2.5萬名運動員參賽，突破種族、文化與語言隔閡，共同分享和平與喜樂。」

「這是亞洲首次舉辦世壯運，也刷新了台灣歷來舉辦國際綜合性賽會的參賽規模紀錄，展現台北辦理大型賽會的堅強實力與自信。我們擁有豐富的觀光資源、便捷的交通網絡，融合傳統與現代、都市與自然，台北的多元與包容，已走在世界前端。」

▲世壯運開幕典禮，新北市長侯友宜致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲世壯運開幕典禮，新北市長侯友宜致詞。（圖／記者林敬旻攝）

他也補充：「各位遠道而來的夥伴們，在未來兩週，我邀請大家感受文化、享受美食，體驗這座城市的獨特魅力。運動是送給自己的禮物，讓壯年朋友們擁有絕佳續航力。站上賽場需要勇氣，讓我們一起盡情揮灑，體現『運動無界、人生無限』的精神，感受台北運動之都的魅力。」

新北市長侯友宜致詞表示：「感謝壯年運動會給予雙北市機會，讓來自107個國家的2.5萬人因運動齊聚一堂，為夢想而努力，體現跨越族群的價值，共創難忘回憶。我記得雙北於2019年向國際壯年運動總會申請主辦權，並於2020年正式取得。也感謝當年與柯文哲市長共同努力，促成今日盛會。這是歷年來最盛大的國際賽會，雙北已準備好迎接各地參賽者與貴賓。我也誠摯邀請大家來到新北市，深入文化體驗與觀光，認識這座熱情、多元且共榮的城市。」

最後，副總統蕭美琴壓軸登場，她簡短致詞歡迎來自世界各地的運動員：「歡迎各位運動愛好者來到台灣，共襄盛舉參與世界壯年運動會。」

▲世壯運開幕典禮，副總統蕭美琴致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲世壯運開幕典禮，副總統蕭美琴致詞。（圖／記者林敬旻攝）

開幕典禮開場，ABAO阿爆與那屋瓦少女隊攜手特技舞者演出《歡聚島嶼》，結合原住民文化、傳統技藝與現代創意，展現臺灣文化的多元風貌。在貴賓致詞後，周思齊、林說、張維捷代表運動員宣誓，正式為本屆世壯運揭開序幕。

▲世壯運開幕典禮，林說、張維捷、周思齊運動員宣誓。（圖／記者林敬旻攝）

▲世壯運開幕典禮，林說、張維捷、周思齊運動員宣誓。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 運動台北世壯運開幕典禮運動會

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