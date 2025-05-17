高國輝現身大巨蛋！世壯運開幕式星光閃耀　選手揮國旗進場未受阻

▲世壯運開幕典禮，高國輝、吳俊億等選手於棒球項目出場。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

2025年世界壯年運動會17日在台北大巨蛋舉辦開幕典禮，運動員進場星光熠熠，包括國家隊教練高國輝率隊參加開幕典禮。進場

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與亞奧運按照「國家順序」進場不同，世壯運則是依「參賽項目」進場，帕拉選手為第一順位登場，包括金曲歌王蕭煌奇也在列，不少帕運好手也共襄盛舉。

接續由射箭選手進場，昔日奧運國手袁叔琪、陳詩園、譚雅婷成為焦點。其後依序為田徑、水上運動、羽球、棒壘球、籃球、滾球、輕艇等項目代表團。

本屆世壯運報名人數超過2.5萬人，每人最多可報名3項運動，累積參賽人次高達4萬8164，超越2017年世大運與2009年世運會，成為台灣主辦史上最多人參與的國際綜合賽事。

由中職退役名將周思齊領軍的「GOATBROS」山羊兄弟隊陣容星光閃耀，成員包含高國輝、吳俊億、陳冠任等退役球星，首戰將於5月22日登場，目標直指金牌戰，期盼重返大巨蛋。高國輝、林瀚、吳俊億、呂祐華、林敬民、簡富智以及列特博總經理戴極昇等熟面孔都親自參與開幕進場，與觀眾揮手致意。

▲世壯運開幕典禮，大螢幕亮相。（圖／記者林敬旻攝）



前職籃明星陳信安也將再披戰袍，與前國手及藝人王陽明、JR紀言愷等熱血籃球愛好者共組隊伍，5月24日於輔仁大學中美堂展開激戰。

值得注意的是，雖然本屆賽會進場順序並非依照國別排列，仍有來自巴西、蒙古、新加坡等多位外籍選手手持國旗入場，現場並未進行勸阻。此外，在羽球項目代表進場時，也有選手揮舞中華民國國旗，同樣未遭制止。

▲世壯運開幕典禮，選手進場。（圖／記者林敬旻攝）

▲世壯運開幕典禮，選手進場。（圖／記者林敬旻攝）

開幕典禮選在台北大巨蛋舉行，巨幅螢幕寬達56公尺、高14公尺，提供選手與觀眾清晰的視覺體驗。觀眾席L1至L5全數開放，L4與L5看台區也對一般民眾開放售票入場。

▲世壯運開幕典禮，選手進場攜帶台灣字樣及國旗進場。（圖／記者林敬旻攝）

▲世壯運開幕典禮，選手進場攜帶台灣字樣及國旗進場。（圖／記者林敬旻攝）