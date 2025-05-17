大谷翔平8戰4轟！名球評揭「正面衝突打法」威力　60轟不是夢

"He's in the one-percenters that can take this swing at that bat speed and drive it out of the ballpark."@markdero7 and @PenaCarlos23 highlight Shohei Ohtani's bat speed metrics after another dazzling performance last night in LA.@Dodgers | #MLBCentral pic.twitter.com/6N4yKT7czG — MLB Network (@MLBNetwork) May 17, 2025

記者王真魚／綜合報導

大谷翔平近況火燙，近8場比賽轟出4支全壘打，以壓倒性力量宣告強勢回歸。前羅德球星的、現為球評的得津高宏分析，不同於傳統日籍打者偏好的上旋打法，大谷以「正面衝突打法」強勢應對大聯盟投手的高速球，展現他在打擊技術與身體素質上的雙重優勢。隨著6月到來，有「六月男」之稱的大谷，極有機會迎來巔峰。

傳統上，許多日本打者會透過從上往下的揮棒軌跡，打中球的下方來製造上旋與遠距離飛行。然而，大谷卻選擇直接以球棒與球「正面接觸」，並以強大的擊球力量將球擊出牆外。

得津高宏表示，「大谷的特色在於用球棒『面』去迎擊球，這是一種『正面衝突打法』。他會把球帶到極限位置後才出棒，靠精準的擊球點與自身力量，把球完全擊穿。」

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這種打法也讓大谷能將球引到最接近本壘的位置後再做出判斷與揮棒，使他能精準選球，並打向對方意想不到的反方向。不僅提升打擊率，也讓擊球更難預測。

「他能撐到最後一刻再出棒，打向反方向的安打明顯增加，打擊率也能維持。當然，這樣打法有風險，就是較難擊出遠距離全壘打。」即便如此，得津指出，大谷的擊球速度和力量異於常人，他仍能打出超過150公尺的特大號全壘打，「全世界能做到這一點的，恐怕也只有大谷和洋基的賈吉（Aaron Judge）而已。」

大谷在4月中旬曾一度陷入低潮，打出許多飛球與滾地球，不過隨即在5月初找回節奏。自女兒誕生後，他的火力更是明顯提升，升為人父的喜悅轉化為場上的動力。

得津高宏認為，大谷在5月10日對響尾蛇隊擊出的左外野二壘安打，如果這樣的反方向攻擊持續增加，他的狀態將更上一層樓，「他過去也常在6月達到高峰。依這走勢，今年完全有可能繳出打擊率.330、60轟的歷史級成績。」

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）