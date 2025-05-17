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尋求大約！盼獲魔術大鎖待遇　公牛吉迪喊價5年1.5億美元

▲▼魔術薩格斯；公牛吉迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛吉迪休賽季將尋求大約。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公牛今年再度止步附加賽，連續3季遭熱火終結賽季，團隊進入重整期，其中關鍵決策之一便是是否續留後衛吉迪（Josh Giddey）。根據《Hoops Hype》報導，這位澳洲控衛已明確表達今夏將爭取5年1.5億美元的合約。

報導指出，吉迪希望能獲得與魔術後場大鎖薩格斯（Jalen Suggs）相當的待遇，年均3000萬美元以上的價碼成為其經紀團隊爭取的目標。

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▲▼魔術薩格斯；公牛吉迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術薩格斯5年1.505億合約是吉迪盼望的待遇。（圖／達志影像／美聯社）

吉迪去年休賽季被雷霆交易至公牛，儘管開季表現平平，但明星賽後火力驟升，場均得分從12.2分暴漲至21.2分，三分命中率更從34.5%提升至45.7%。尤其2月起連3個月場均得分突破20分，成為球隊後段衝刺附加賽的重要推手。

公牛本季最終在附加賽首輪再度不敵熱火，連3年季後賽夢碎邁阿密，整季以東區第9作收，進入休賽季後必須針對核心陣容去留做出抉擇。吉迪的火熱表現令人印象深刻，但高額合約是否值得賭上未來資源，管理層面臨不小考驗。

目前吉迪為受限自由球員，公牛擁有優先匹配權，若其他球隊開出報價，公牛需決定是否跟進留人，或放手尋求替代戰力。若吉迪能延續後半季的表現，他的身價或許足以支撐一紙大約；但若只是短暫爆發，貿然開出高薪，恐成未來的長期包袱。

關鍵字： NBA吉迪公牛薩格斯

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