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克蕭不捨御用捕手巴恩斯遭DFA　坦言隊內很失望：他是最好的朋友

▲克蕭（Clayton Kershaw）總是與巴恩斯（Austin Barnes）並肩而席。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭（Clayton Kershaw）總是與巴恩斯（Austin Barnes）並肩而席。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇本週宣布升上潛力新秀捕手魯辛（Dalton Rushing），同時將效力球隊近十年的老將捕手巴恩斯（Austin Barnes）指定讓渡（DFA），引發隊內不少感慨，其中王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）直言「令人難過」，坦言這個決定讓人難以接受。

現年34歲的巴恩斯自2015年起效力道奇，是隊內最資深的捕手之一，曾參與2020年與2024年兩次世界大賽奪冠，尤其在2020年季後賽期間展現關鍵貢獻，在對光芒的第3戰開轟，全系列合計8安、3打點、4得分。然而，近年打擊火力下滑，本季僅繳出打擊率.213、上壘率.233、長打率.286的數據，僅2分打點。

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道奇本次升上的是22歲捕手魯辛，在3A奧克拉荷馬展現出色表現，打擊率.308、上壘率.424、長打率.515，已轟出5發全壘打。儘管此舉對球隊戰力提升有幫助，但克蕭表達了自己與多位隊友對巴恩斯離隊的不捨與失望。他受訪表示：「大家都很驚訝，這真的令人難過。巴恩斯是我最好的朋友之一，不只場上，場下也是。他總是為勝利全力以赴，這些年來也幫助我們度過很多關鍵時刻，很多人都忘了他曾在季後賽扛起先發重任，還打出重要安打。」

克蕭強調，這項人事調整並非對魯辛的不尊重，他相信魯辛值得這個機會，未來也會成為優秀選手，但情感上仍難掩不捨。「看到一位這麼久的隊友被移出名單，我們大家心裡都很有感觸。」

道奇近年不斷強化深度與火力，即使面臨不少先發投手傷兵狀況，戰績仍維持聯盟頂尖。這次升上魯辛，也象徵著新陳代謝進一步啟動，不過像巴恩斯這樣默默奉獻的老將，仍舊是球隊歷史不可抹滅的重要一頁。

關鍵字： 道奇捕手巴恩斯克蕭球隊

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