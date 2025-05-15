「還有呼吸！」　林立致勝3分砲和傷當好朋友　百轟順其自然

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿主力打者林立近期從傷勢中歸隊，今役展現驚人氣勢，敲出致勝3分砲，率隊4比1擊敗統一獅，獲選單場MVP。他賽後受訪時坦言，儘管腳傷尚未痊癒，但能重返球場就會盡最大努力發揮，不讓教練與球迷失望。

「我還有呼吸，就有機會能在場上繼續表現。」林立坦言，傷勢仍對動作略有影響，但只要能上場，就會用現況身體盡力應對每一球，「教練相信我，我就會盡全力去做，不一定能做到最好，但目標就是想辦法做到最好。」

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▲樂天桃猿林立 。（圖／樂天桃猿提供）

談及復出時機是否提早，林立表示，「對我來說，傷勢確實嚴重，要完全康復很難。但目前狀況下，場上跑動還能應付比賽。」他強調，「受傷是一個結果，它是我朋友，想辦法和平共處，在不會痛的狀況下就要盡全力。」

此戰，林立在平手局面轟出一發重要全壘打。他回憶當時，「前面有安打、保送，陳晨威打回追平分，我打的時候壓力沒那麼大。」面對先前不太好應付的梅賽斯，他鎖定速球攻擊，「他球速不慢，對方應不會想保送我去對決智平、小胖等中心棒次，我就設定速球出手，開轟只是結果，最重要的是我對那球有把握，是一個成功的揮擊。」

距離生涯百轟僅剩9支，林立淡然以對，「對我來講沒有那麼重要，如果我打了100轟，但球隊不會贏，也沒什麼意義。」他強調自己重視的是團隊戰績，希望自己的表現能真正對球隊有所貢獻。

針對比賽第8局的守備失誤，林立自我檢討，「純粹是個人守備能力問題，我守得比較前面，對方打得強勁，退後接球判斷不夠好，是我自己的錯誤。」他表示會從失誤中學習並與教練討論加強練習，「這不是藉口，我會持續利用類似的狀況來練習。」