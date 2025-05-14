對統一獅投得特別好？威能帝有發現：Yeah yeah yeah

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿14日以10比1擊敗統一獅，收下本季對戰首勝，終止對戰4連敗。先發洋投威能帝主投6局無失分，不僅穩住場面，更搶下本季第5勝，獨居聯盟勝投王。總教練古久保健二賽後稱讚他「比賽中發揮得非常好」，並點名捕手張閔勛在配球方面的引導功不可沒。

威能帝透露，自己賽前在牛棚的手感確實不如預期，「但我告訴自己，要想辦法幫助球隊贏球。」他表示，本場比賽關鍵在於團隊表現，「打擊、守備都做得很好，大家一起幫我完成這場比賽。」

總教練古久保也觀察到威能帝開賽前的狀況，「牛棚的感覺比平常差一些，不過一上場就展現出壓制力。」他也不忘讚許張閔勛的配球表現，「他的引導幫了很大的忙。」

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威能帝大力肯定張閔勛，「真的要感謝他，有時候我不知道該投什麼，他總能會幫我找出當下最適合投出的那一球。」

▲ 威能帝 。（圖／樂天桃猿提供）

值得一提的是，威能帝可說是「除獅高手」「壓制力」。他生涯對戰統一7場拿下4勝0敗，防禦率僅2.20，甚至包含1場完投。

談到對戰特別好，威能帝笑說，「Yeah yeah yea（有有有）！我有發現每次對統一就特別順，不知道為什麼，對戰感覺就是很好，雖然對他們有點不好意思。」



拿下本季第5勝後，威能帝暫時獨居勝投榜首。對此他保持謙虛態度，「首先要感謝上帝，雖然成績還不錯，但現在談這些都太早了，我會持續努力，希望能拿下更多勝利、投更多局數，甚至貢獻更多優質先發。」

對於和去年差異，威能帝認為最大差別在於「熟悉打者習性」，他指出，去年狀況也不錯，但打者同樣了解他，今年則是個深入研究打者，試圖找出優勢。