與陳偉殷、郭泓志加入經典賽情蒐　林威助：感謝公司支持

▲林威助 。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊成功晉級 2026 世界棒球經典賽會內賽，中華職棒大聯盟（CPBL）迅速展開備戰工作，情蒐團隊全面升級，三位旅外棒球名將陳偉殷、郭泓志、林威助正式加入，攜手強化國家隊後勤支援。

中華職棒大聯盟宣布，情蒐團隊將延續世界棒球 12 強及經典賽資格賽的架構，由統籌教練陳瑞昌率領，並結合運動數據分析公司，成立 WBC 情蒐團隊，全面展開備戰工作。聯盟表示，為迎接明年的經典賽，情蒐團隊規模不僅維持原有基礎，更進一步擴充，力求精準掌握旅外球員動態，提供教練團最專業的支援。

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蔡其昌會長親自邀請三位旅外經驗豐富的棒球名將加入情蒐團隊。旅美名投陳偉殷曾效力美國職棒金鶯與馬林魚隊，擁有深厚的旅美資歷，將專注於觀察旅美選手的狀態。前道奇隊左投郭泓志，因多次手術重返球場，被譽為「不死鳥」，他將以自身經驗協助關心旅美球員的狀況。前旅日名將、現富邦悍將副領隊林威助則憑藉豐富的旅日經驗，負責掌握旅日選手動態，並提供專業建議。

聯盟強調，蔡其昌會長高度重視國家隊備戰工作，投入資源堪稱歷屆之最。除了情蒐團隊已啟動相關作業外，團隊預計自七月起陸續拜訪旅美與旅日球員，進一步了解球員狀態，為國家隊教練團與選手提供最強後盾。

富邦悍將副領隊林威助在處理球隊事務之餘，又接下國家隊任務，他表示，感謝公司全力支持他投入情蒐團隊工作，也很榮幸能有機會協助國家隊。他呼籲大家一起為台灣棒球加油，期待中華隊在 2026 經典賽再創佳績！