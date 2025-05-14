▲林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

日本職棒北海道火腿鬥士隊投手古林睿煬日前投出生涯首次完封勝，前東家統一獅「有福同享」，全隊今天再度獲得飲料招待。總教練林岳平開心地指著手搖飲上的「萬波」字樣，忍不住玩起諧音梗大笑：「万波好朋友啦！」

古林在11日以98球完成完投完封勝，隔日獲得球隊安排的「榮譽假」下二軍休養，但目前仍隨一軍進行訓練。對於接下來的日職交流戰，將有機會站上打擊區、成為焦點話題。

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林岳平今也有看到古林戴打擊頭盔的燦笑照，忍不住吐槽，「你看他戴那帽子多土，他不會打啦！」笑稱對古林的打擊實力沒有信心。

事實上，古林高中時期受訪時曾透露自己其實滿喜歡打擊，但也坦言成績並不佳，國中時期多打第7棒、專責推進跑者，「我還不是第9棒，因為怕『九一連線』會斷掉攻勢。」若壘上沒人，他更直言，「就隨便揮一揮，趕快出局不要浪費時間」。

回憶古林在獅隊時期，林岳平指出，球隊也有些投手會透過揮棒訓練下盤，「但我真的沒看過古林拿球棒，我記得有問過他，他說國中以後就沒再打了。」

對於子弟兵可能要上場打擊，餅總開玩笑說，「我建議他站著三球都不要揮好了，反正也揮不到。」但也不忘叮嚀，「但短打要做好，至少要點得到球啦。」

統一獅全隊今天再度喝上古林睿煬跨海招待的飲料，這回他特地選了「萬波」手搖飲。餅總林岳平邊指著杯子邊笑說，「萬波好朋友啦！」巧妙呼應古林奪下日職一軍首勝時，隊友万波中正開轟力挺。