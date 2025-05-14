運動雲

>

古林睿煬又請飲料！交流戰要打擊？餅總笑戴頭盔超土：他不會打啦

▲▼ 林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

▲林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

日本職棒北海道火腿鬥士隊投手古林睿煬日前投出生涯首次完封勝，前東家統一獅「有福同享」，全隊今天再度獲得飲料招待。總教練林岳平開心地指著手搖飲上的「萬波」字樣，忍不住玩起諧音梗大笑：「万波好朋友啦！」

古林在11日以98球完成完投完封勝，隔日獲得球隊安排的「榮譽假」下二軍休養，但目前仍隨一軍進行訓練。對於接下來的日職交流戰，將有機會站上打擊區、成為焦點話題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林岳平今也有看到古林戴打擊頭盔的燦笑照，忍不住吐槽，「你看他戴那帽子多土，他不會打啦！」笑稱對古林的打擊實力沒有信心。

事實上，古林高中時期受訪時曾透露自己其實滿喜歡打擊，但也坦言成績並不佳，國中時期多打第7棒、專責推進跑者，「我還不是第9棒，因為怕『九一連線』會斷掉攻勢。」若壘上沒人，他更直言，「就隨便揮一揮，趕快出局不要浪費時間」。

回憶古林在獅隊時期，林岳平指出，球隊也有些投手會透過揮棒訓練下盤，「但我真的沒看過古林拿球棒，我記得有問過他，他說國中以後就沒再打了。」

對於子弟兵可能要上場打擊，餅總開玩笑說，「我建議他站著三球都不要揮好了，反正也揮不到。」但也不忘叮嚀，「但短打要做好，至少要點得到球啦。」

統一獅全隊今天再度喝上古林睿煬跨海招待的飲料，這回他特地選了「萬波」手搖飲。餅總林岳平邊指著杯子邊笑說，「萬波好朋友啦！」巧妙呼應古林奪下日職一軍首勝時，隊友万波中正開轟力挺。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

真的當不了超人！　勇士正式宣布柯瑞G5生死戰缺陣

真的當不了超人！　勇士正式宣布柯瑞G5生死戰缺陣

NBA衛冕軍遭聽牌後「王牌跟腱撕裂已動刀」　下季可能也報銷

NBA衛冕軍遭聽牌後「王牌跟腱撕裂已動刀」　下季可能也報銷

林威助、郭泓志受邀經典賽　3大旅外名將助陣情蒐團隊　

林威助、郭泓志受邀經典賽　3大旅外名將助陣情蒐團隊　

快訊／溜馬挺進NBA東區冠軍戰　哈利伯頓轟31分淘汰頭號種子騎士

快訊／溜馬挺進NBA東區冠軍戰　哈利伯頓轟31分淘汰頭號種子騎士

快訊／大逆轉！SGA轟31分　雷霆主場撂倒金塊系列賽G5聽牌

快訊／大逆轉！SGA轟31分　雷霆主場撂倒金塊系列賽G5聽牌

快訊／霖霖私密照外流事件　台籃球星林庭謙自清：絕無散佈、外流

快訊／霖霖私密照外流事件　台籃球星林庭謙自清：絕無散佈、外流

里夫斯被點名「肯定被湖人交易」　賭盤看好尼克等3隊成新東家

里夫斯被點名「肯定被湖人交易」　賭盤看好尼克等3隊成新東家

地表最強投手要來了？史金恩茲將代表美國打2026 WBC

地表最強投手要來了？史金恩茲將代表美國打2026 WBC

佐佐木朗希右臂不適！首次進傷兵名單　日媒提下放小聯盟選項

佐佐木朗希右臂不適！首次進傷兵名單　日媒提下放小聯盟選項

郭泰源讚古林控球更穩　聊到自身神獸紀錄秒回：哇賽！廉價勞工

郭泰源讚古林控球更穩　聊到自身神獸紀錄秒回：哇賽！廉價勞工

「的、得」應該什麼時候用？老師教訣竅「用台語唸出來」

熱門新聞

真的當不了超人！　勇士正式宣布柯瑞G5生死戰缺陣

NBA衛冕軍遭聽牌後「王牌跟腱撕裂已動刀」　下季可能也報銷

林威助、郭泓志受邀經典賽　3大旅外名將助陣情蒐團隊　

快訊／溜馬挺進NBA東區冠軍戰　哈利伯頓轟31分淘汰頭號種子騎士

快訊／大逆轉！SGA轟31分　雷霆主場撂倒金塊系列賽G5聽牌

快訊／霖霖私密照外流事件　台籃球星林庭謙自清：絕無散佈、外流

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士正式宣布柯瑞G5生死戰缺陣

2綠軍遭聽牌後「王牌跟腱撕裂已動刀」

3林威助、郭泓志經典賽　3名將助陣

4哈利伯頓轟31分　溜馬挺進東冠

5SGA轟31分　雷霆大逆轉G5聽牌

最新新聞

1勝騎士不舒服　暫停丟球打PRP治

2郭俊麟傷後首戰！80球爭最多出局數

3蔡其昌親邀情蒐　林威助：感謝公司

4兄弟尋找固定開路先鋒　平野看陳冠穎破功

5古林備戰交流戰打擊！餅總笑打不到

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

【莎呦娜拉～】 #籃籃 義氣球場探班好友 #李多慧 ！

投手變攝手！捕獲野生前中職救援王　 假日南下變寵妻魔人

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

「金孫」古林睿煬旅日不捨　 阿嬤曝祖孫日常：我叫他歐里桑

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366