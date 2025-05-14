戴培峰受傷豊暐頂上　閱讀高志綱著作、接受諮商助轉念

▲豊暐。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將主戰捕手戴培峰受傷缺陣，豊暐近期扛起先發捕手重任，正值球隊陷入低潮，他透過閱讀與心理諮商調適心境，開季時也閱讀高志綱所著新書，從中獲得捕手觀念上的啟發與突破。

談到上週與統一系列賽吞下連敗，豊暐坦白：「那幾天心情非常複雜，不管誰鼓勵我，其實效果都有限。當時真的很低落，很想幫球隊，但總覺得不如預期。」他也體會到轉換心境的重要性：「不能一直陷在負面情緒裡。」

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為了讓自己成長，他從職棒一年後就養成閱讀習慣，「書本能帶來很多靈感，讓我多面向思考。我最近也開始接觸心理諮商，畢竟心理層面的調整真的很重要，換個角度想，很多事就能疏通。」他也分享道，最近在看的書是《量子糾纏：黑爾戈蘭島的奇幻旅程》

豊暐特別推薦捕手前輩高志綱的著作《綱綱好的堅持》，「這本書一出版我就想買，剛好詹智堯教練送了我一本，更有趣的是，兒童節那天，我爸爸也買了一本送我。」

他印象最深的一段內容是：「如果能利用特定球路，讓打者打到預期的落點，讓外野手更有機會守備，這就是捕手配球的藝術。」另外還有觀念的部分，豊暐透露：「書中有提到，必須以球隊勝負為優先，不能因個人因素而影響。例如想著配什麼球方便阻殺等。」