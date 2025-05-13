台電奪春季聯賽冠軍　名古屋亞運40人培訓名單出爐

▲春季聯賽台電奪冠。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

114年妞新聞盃全國成棒甲組春季聯賽今（13日）在台南迎來冠軍戰，由地主台南市與台電隊正面交鋒。雙方激戰九局，台電靠著黃柏叡單場雙安、貢獻3分打點的關鍵火力，以及守護神陽杰恩在九局上頂住滿壘危機，以6比4險勝台南市，奪下隊史春季聯賽第六座冠軍。中華棒協賽後馬上公布40人國家隊培訓名單，預計備戰亞錦賽，長期目標是明年名古屋亞運培訓。

比賽一開始，台南市首局便抓住台電先發投手陽邯杰控球不穩，靠著四壞球先馳得點。不過台電火力隨即回應，下半局透過連續安打展開攻勢，一口氣攻下4分逆轉比數。

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台南市在五局上再次發動攻勢，由林誼鈞敲出追平安打扳平4比4戰局。但台電五局下再度靠著李冠賢高飛犧牲打及黃柏叡關鍵安打超前兩分，重新建立領先優勢。

雙方戰局膠著至九局上，台南市不願放棄，靠著安打與觸身球製造一出局滿壘的反攻機會。然而，台電守護神陽杰恩頂住壓力，連續製造內野與外野飛球解危，穩穩守下勝利。

賽後，台電總教練鄭竣哲表示：「本次比賽球隊面臨不少傷兵與陣容調整挑戰，預賽一度跌跌撞撞，靠著外卡晉級後大家齊心拚戰，特別是投手群撐住關鍵場次，這座冠軍是屬於全隊的榮耀。」

此役拿下單場MVP的黃柏叡也開心分享心情：「今天知道是最後一場，學長們提醒我不用想太多，把球打紮實就對了，也很開心來到台電後拿到第一個冠軍。」

此外，中華棒協也公布2026年名古屋亞運棒球培訓隊第一階段名單，共計40位選手入選，將於5月15日至26日於國訓棒球場進行藍白對抗賽。預計從中遴選出26人，並將於7月15日展開第二階段集訓，首要目標是備戰2025年9月21日至28日在中國福建平潭舉行的亞洲棒球錦標賽。

▲亞運培訓隊名單。（圖／中華棒協提供）