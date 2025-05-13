久違霸氣甩棒！吉力吉撈喊舒服　不求開轟：想把隊友送回來

▲吉力吉撈．鞏冠 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍強打吉力吉撈．鞏冠今天在主場對戰中信兄弟的比賽中，7局下轟出關鍵滿貫砲，不僅助隊單局灌進5分奠定勝基，也讓自己累積打點突破至19分，暫居本季打點王。

賽後談到那發滿貫轟，吉力吉撈表示，「剛好掌握到一顆失投球，沒有想太多，就是盡量把球打強。」他強調，自己並未刻意追求全壘打，而是更專注於如何幫助球隊贏球，「不是打全壘打就會贏，有打點進來才會贏，所以我會盡力把壘上的跑者送回來。」

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雖然出賽20餘場僅擊出2支全壘打，被問到是否進度稍慢時，他笑說，「還好啦，我都比較慢一點。」他強調，這些數據會「一步一步慢慢出來」，只要每天確實做好該做的事，並與教練團密切溝通，他相信自己能夠持續有所表現。

值得一提的是，吉力吉撈堅持使用自進職業以來的戰斧球棒，未改用最近流行的「魚雷棒」，「這支球棒從第一年進來就幫我打下不少戰績，我滿相信它，所以目前為止都還是用它。」

久違地展現「霸氣甩棒」的他也笑說，「打到那一球真的很開心，也想吐口氣，呼～滿舒服的！」上一轟是4月份在大巨蛋，也已經有一段時間，「希望接下來能保持身體健康，很多事情會發生，持續相信自己。」