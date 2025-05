佐佐木朗希遭韓媒嘲諷：速球像打擊練習 美媒潛力榜跌出榜首

▲道奇佐佐木朗希。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

道奇日籍投手佐佐木朗希日前對響尾蛇先發僅投4又1/3局慘丟5分,遭韓媒嘲諷速球像在打擊練習。美國棒球專業雜誌《Baseball America》近期也更新最新的潛力新秀排名,佐佐木朗希從原本的第1名退至第2名。

佐佐木朗希未能撐滿5局即退場,整場未投出任何三振,球速平均僅94.8英里(約152.6公里)。 他的速球原本是在日職的王牌武器,如今在MLB遭遇撞牆期。根據統計,他近兩場先發對上海盜與響尾蛇的比賽中,打者對他的速球揮棒多達31次,竟無一次揮空。韓媒《OSEN》直言他在日職是怪物,但在大聯盟這個充滿真正怪物的舞台上,「變得毫不起眼。」

《OSEN》更指出,佐佐木的速球威力明顯下滑,四縫線速球平均轉速僅2080轉,位居大聯盟後段班、倒數10%區間。尾勁不足,讓他的火球變得毫無威脅性,成為目前最大的隱憂。

與此同時,美國棒球權威媒體《Baseball America》於5月7日更新潛力新秀排行榜,佐佐木朗希從原本的榜首位置被紅襪外野手安東尼(Roman Anthony)取代,退居第2。

110.1 mph EV



MLB's No. 1 prospect Roman Anthony (@RedSox) sizzles his 4th-hardest hit base knock of the year for the Triple-A @WooSox. pic.twitter.com/9DeJQJ7RWm