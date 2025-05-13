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佐佐木朗希遭韓媒嘲諷：速球像打擊練習 美媒潛力榜跌出榜首

▲▼道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍投手佐佐木朗希日前對響尾蛇先發僅投4又1/3局慘丟5分，遭韓媒嘲諷速球像在打擊練習。美國棒球專業雜誌《Baseball America》近期也更新最新的潛力新秀排名，佐佐木朗希從原本的第1名退至第2名。

佐佐木朗希未能撐滿5局即退場，整場未投出任何三振，球速平均僅94.8英里（約152.6公里）。 他的速球原本是在日職的王牌武器，如今在MLB遭遇撞牆期。根據統計，他近兩場先發對上海盜與響尾蛇的比賽中，打者對他的速球揮棒多達31次，竟無一次揮空。韓媒《OSEN》直言他在日職是怪物，但在大聯盟這個充滿真正怪物的舞台上，「變得毫不起眼。」

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《OSEN》更指出，佐佐木的速球威力明顯下滑，四縫線速球平均轉速僅2080轉，位居大聯盟後段班、倒數10%區間。尾勁不足，讓他的火球變得毫無威脅性，成為目前最大的隱憂。

與此同時，美國棒球權威媒體《Baseball America》於5月7日更新潛力新秀排行榜，佐佐木朗希從原本的榜首位置被紅襪外野手安東尼（Roman Anthony）取代，退居第2。

佐佐木本季已登板8場，但僅繳出1勝1敗、防禦率4.72的成績，總投球局數34.1局，平均每場僅投4.3局。

道奇隊專門媒體《Dodgers Way》指出，「不可否認，佐佐木目前並未展現外界原先期待的壓倒性表現，目前仍無一次完美的無失分登板，控球也顯得尚未成熟。」

不過，報導也強調，「正如道奇多次表明，佐佐木目前仍屬『未完成品』，球隊正在專注於培養與適應，他仍處於熟悉大聯盟層級的過程中。」

文章進一步分析，「沒有理由認為他未來不會持續成長」，但同時也指出，「輿論似乎正逐漸傾向認為他被『過度期待』。他這次會輕易被降至第2名，很可能是受到MLB官網日前一篇文章中匿名球團高層的影響——該高層將佐佐木形容為『本季截至目前最大失望』。」

關鍵字： 佐佐木朗希MLB日籍投手速球表現

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