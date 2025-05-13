美媒：道奇王牌克蕭即將回歸　最快下周迎來本季初登板

▲克蕭將歸隊 （圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）已完成復健期最後一次出賽，距離重返大聯盟僅一步之遙，最快有望於下周主場對戰天使時登板先發。

根據美國媒體《AlBat》11日報導，克蕭去年11月接受左肩與左膝手術，今年開季便進入傷兵名單。他近期持續於3A進行復健登板，同日代表道奇3A對上洛磯3A，投4局用57球（35球為好球），送出2次三振，被敲2安、失2分、2次保送，呈現漸入佳境的狀態。

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《AlBat》指出，這場比賽預計是他復健的最後一戰，「回到MLB投手丘的時間到了。」報導也透露，依據道奇賽程推估，他將在下周主場迎戰洛杉磯天使時完成本季初登板。 克蕭自2006年選秀由道奇首輪指名進入職業後，至今生涯從未更換過球隊；已拿下3座賽揚獎、1座國聯MVP、10次入選明星賽，生涯防禦率2.50，ERA+高達156，在MLB史上投滿2000局以上投手中名列第一。

目前他生涯累積212勝、2968次三振，距離3000K僅差32次。37歲的他若能順利回歸，將是連續第18個球季站上大聯盟投手丘，也將為道奇在國聯西區的激烈競爭中注入一劑強心針。