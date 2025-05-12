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回歸在即？柯瑞G3前進行「強度不低」訓練　勇士關鍵G4勝率曝

▲▼勇士天王柯瑞次輪G1傷退，回到休息室後沮喪落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞G3賽前曾進行「強度不低」的訓練，目標是在G6歸隊救勇士。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士少了天王柯瑞（Stephen Curry）之下，在西區準決賽2連敗，若「咖哩大神」最早G6才回歸，那意味著他們接下來2場至少要拿1勝，在主場舉行的G4至關重要。隨隊記者史雷特（Anthony Slater）披露，柯瑞G3開打前90分鐘進行了「強度不低」的訓練，雖尚未全速奔跑或變向測試，但已邁出關鍵的一步。

根據《The Athletic》記者史雷特的報導，勇士內部人士透露，柯瑞在G3賽前的訓練包含中強度的投籃訓練並踩了固定腳踏車，這是他拉傷左腿筋後首次公開進行較有負荷的動作，雖仍未進行全速跑動或變向測試， 距離真正的回歸還有段距離，仍是他在時間壓力下的重要進展。

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勇士尚未正式宣佈柯瑞是否缺席G5，但從系列賽開打後的內部共識來看，真正的目標是「贏得兩場比賽、撐過休兵期」，讓柯瑞以相對充裕的時間調整狀態，把復出時間鎖定在18日的第6戰。

▲▼勇士天王柯瑞次輪G1傷退，回到休息室後沮喪落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞目前仍未進行全速測試，復出時間點尚未確定。（圖／達志影像／美聯社）

「如果我們贏不了，那就不用再擔心柯瑞今年還要打不打了，」巴特勒（Jimmy Butler）語氣堅定表示，「我們得穿上大人的褲子、上場去拚，周一（台灣時間周二）這一場勢必要拿下。」

目前勇士已連兩戰在沒有柯瑞的情況下苦戰，G3靠著巴特勒與庫明加（Jonathan Kuminga）合砍63分撐住進攻火力，仍無法守住末節，被灰狼超前拿下關鍵一勝。若G4再失守，系列賽將陷入1比3遭聽牌的絕境，柯瑞恐怕也趕不及在15日登場的G5就復出。

《ESPN》今（12）日公布了灰狼與勇士G4的勝率預測，灰狼58.1%、勇士41.9%，在沒有當家王牌的情況下，灣區大軍如何突圍搶勝，受到各界關注。

柯瑞目前正與勇士首席醫療顧問塞勒布里尼（Rick Celebrini）密切合作復健，但實際能否出賽，還要等到重新評估後才能確認。

▲勇士巴特勒、柯瑞，灰狼艾德華茲。（圖／路透）

▲巴特勒喊話勇士要先撐住G4，才有機會等到柯瑞復出。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Stephen Curry

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