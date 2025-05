迪佛斯夯關鍵轟助紅襪3比1退皇家　吉歐里托奪賽季首勝

▲紅襪主將迪佛斯(Rafael Devers)開轟率隊奪勝。(圖/達志影像/美聯社)



台灣時間12日上午,波士頓紅襪客場挑戰堪薩斯皇家,紅襪靠著主將迪佛斯(Rafael Devers)6局上半打破僵局的2分砲建立領先優勢,最終就以3比1擊敗皇家,也讓先發右投吉歐里托(Lucas Giolito)成功收下本季首勝。

紅襪阿布瑞尤(Wilyer Abreu)4局上半轟出430英呎大號陽春砲助隊1比1扳平比分,隨後迪佛斯在6局上半一棒超前,迪佛斯鎖定皇家先發盧戈(Seth Lugo)91英哩速球在中外野擊出一支兩分砲,根據Statcast預測飛行距離達440英呎,成為紅襪3比1擊敗皇家的關鍵致勝一擊。

9局下半紅襪推出查普曼(Aroldis Chapman)上場關門,查普曼也不負眾望成功守成,拿下本季第六次救援成功,追平芬格斯(Rollie Fingers)成為大聯盟歷史救援榜並列第15名(341 次)。

連續兩天迪佛斯的開轟秀成為球隊勝利關鍵,「我很高興他是我隊友,不必再對他投球了,」吉歐里托賽後說道,他今天主投6.1局僅被敲出2支安打,送出5次三振丟掉1分非自責分,「他是一個難以置信的打者,我們真的很幸運能擁有他。」

「今天是一大進展,」吉歐里托提及,「現在我覺得自己百分之百健康,不再擔心腿筋或手肘的問題。」

本戰吉歐里托使用了一個新改良的滑球,這是他在三天前才開始調整的球種,「這變成一個真正的武器,我們今天也好好利用它。」吉歐里托說,「改了握法後,感覺更舒服,在牛棚裡練了釋放點,今天帶進了比賽中,我希望繼續精進這顆球。」