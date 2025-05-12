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迪佛斯夯關鍵轟助紅襪3比1退皇家　吉歐里托奪賽季首勝

▲紅襪主將迪佛斯（Rafael Devers）開轟率隊奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪主將迪佛斯（Rafael Devers）開轟率隊奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間12日上午，波士頓紅襪客場挑戰堪薩斯皇家，紅襪靠著主將迪佛斯（Rafael Devers）6局上半打破僵局的2分砲建立領先優勢，最終就以3比1擊敗皇家，也讓先發右投吉歐里托（Lucas Giolito）成功收下本季首勝。

紅襪阿布瑞尤（Wilyer Abreu）4局上半轟出430英呎大號陽春砲助隊1比1扳平比分，隨後迪佛斯在6局上半一棒超前，迪佛斯鎖定皇家先發盧戈（Seth Lugo）91英哩速球在中外野擊出一支兩分砲，根據Statcast預測飛行距離達440英呎，成為紅襪3比1擊敗皇家的關鍵致勝一擊。

9局下半紅襪推出查普曼（Aroldis Chapman）上場關門，查普曼也不負眾望成功守成，拿下本季第六次救援成功，追平芬格斯（Rollie Fingers）成為大聯盟歷史救援榜並列第15名（341 次）。

連續兩天迪佛斯的開轟秀成為球隊勝利關鍵，「我很高興他是我隊友，不必再對他投球了，」吉歐里托賽後說道，他今天主投6.1局僅被敲出2支安打，送出5次三振丟掉1分非自責分，「他是一個難以置信的打者，我們真的很幸運能擁有他。」

「今天是一大進展，」吉歐里托提及，「現在我覺得自己百分之百健康，不再擔心腿筋或手肘的問題。」

本戰吉歐里托使用了一個新改良的滑球，這是他在三天前才開始調整的球種，「這變成一個真正的武器，我們今天也好好利用它。」吉歐里托說，「改了握法後，感覺更舒服，在牛棚裡練了釋放點，今天帶進了比賽中，我希望繼續精進這顆球。」

關鍵字： MLB波士頓紅襪堪薩斯皇家

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