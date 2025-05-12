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富邦悍將「心動信號」主題球衣曝光　球員撩語放閃開打戀愛球場

▲心動信號主題球衣。（圖／富邦悍將提供）

▲心動信號主題球衣。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

春夏戀愛氛圍即將引爆！富邦悍將於 5 月 17 日（六）及 5 月 18 日（日）舉辦「心動信號」主題日活動，帥氣悍將們將穿上本季首套主題球衣「心動信號主題球衣」出戰，並邀請悍將家人一同穿上專屬應援戰袍，參與這場浪漫的棒球約會。

新莊棒球場將設置主題拍照專區，悍將球員化身陽光男孩，用心動悄悄話撩動你的心！王念好：「看我的眼神別太久，小心被電得全場失控。」陳真：「我不擅長隱藏自己，因為喜歡你總會穿幫。」張奕：「我會的球路很多種，就是不知道哪一種能投進你的好球帶。」豊暐：「最近發現一個定律，近你者甜。」蔡佳諺：「你的美讓全場驚艷，讓我愛的完全淪陷。」張育成：「我不怕壓力，只怕錯過妳。」悍將們的甜蜜話語，等你現場來發掘！

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悍將球員穿上「心動信號主題球衣」迎戰對手，球衣設計靈感來自奔放的筆刷筆觸，跳躍的色彩宛如心動的節奏，展現球員在場上及場下的青春活力。除主題球衣與球帽外，活動同步推出多款春夏限定商品，包括無袖連帽背心、漸層短袖 T 恤及短版服飾，全系列以柔美漸層色調呼應主題，讓你隨時隨地散發心動訊號。

主題日活動還有「心動市集」等你來逛！現場提供多款美味選擇，包括現點現做的「春日糖餅」、瑞酩酒廠的「青玥梅酒」、台灣蜂蜜融入飲品與雞蛋糕的「一人有餡公司」、還原仙草原始風味的「人山艸」，讓你吃得甜蜜又滿足。

關鍵字： 棒球富邦悍將心動信號球衣主題日

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