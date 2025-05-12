0比21慘敗後洛磯開除隊史最多勝教頭　老闆：表現令人無法接受

▲洛磯總教練布拉克昨日帶隊被0：21血洗，今日遭開鍘。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛磯的災難級賽季終於引爆人事地震，他們昨（11）日才剛以0比21慘輸教士，儘管今天回敬一場9比3的勝利止住8連敗，但管理層仍決定開除執教9年的總教練布拉克（Bud Black），首席教練雷蒙德（Mike Redmond）也一併走人。三壘指導教練謝弗（Warren Schaeffer）暫代總教練；打擊教練哈德爾（Clint Hurdle）則接任臨時首席教練。

洛磯目前戰績慘不忍睹，開季打完40場僅拿下7勝吞下33敗，勝率僅1成75，這也是自1988年金鶯隊6勝34敗後，MLB近37年來開季最慘的成績。數據面更是難堪，團隊只打下133分，全聯盟倒數第2，打擊率2成19敬陪末座，投手防禦率高達5.77，則是全聯盟最爛。

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▲首席教練雷蒙德也和布拉克一同下台。（圖／達志影像／美聯社）

布雷克自2017年掌兵符，前2季帶隊打進季後賽，但過去6個賽季不僅全數無緣季後賽，勝率也沒有超過五成，最近2季更是連續百敗，而今年慘澹開季成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

執教洛磯9年，布雷克累積544勝690敗，雖是隊史最多勝教頭，但勝率僅有4成40。放眼他18年總教練生涯（包含過去執教教士的9年），戰績為1192勝1403敗，勝率4成59，成績只能說是中規中矩。

▲老闆蒙佛特無法接受球隊近年悲慘戰績。（圖／達志影像／美聯社）

洛磯老闆蒙佛特（Dick Monfort）發表聲明坦言，對於球隊近年來的表現「無法接受」，強調球迷應該得到更好的成績，「這些改變是必要的，我們會在剩餘賽季全力改善，也會檢視營運體系，帶領洛磯迎向下一個篇章。」