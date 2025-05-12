灰狼「蟻人」虧勇士想撐到G6等柯瑞　自曝被庫明加灌醒了

Anthony Edwards gets dunked on by Kuminga then dunks on Looney ????



Ant also scored 28 of his 36 in the 2nd half pic.twitter.com/paLO58cf3I — Ballislife.com (@Ballislife) May 11, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士想撐到G6等天王柯瑞（Stephen Curry）回歸的計畫，灰狼球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）也很清楚，他還在G3比賽時對「小手套」培頓二世（Gary Payton II）開起玩笑。不過該役點燃「蟻人」鬥志，讓他下半場爆發的是灣區大物庫明加（Jonathan Kuminga）對他的一次隔扣。

"Buddy been GUARDING"



This Anthony Edwards-GP2 mic'd up moment on ABC ???? pic.twitter.com/sIMXm89FJL — NBA (@NBA) May 11, 2025

灣區大軍在西區準決賽G1就折損當家頭牌柯瑞，他拉傷了左腿筋，確定G5前都無法回歸，昨（11）日G3賽前傳出勇士將G6視為「咖哩大神」最早的復出時間點，他們現在1比2落後，這意味著至少還得拿下1勝，避免5戰就被解決。

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▲艾德華茲G3砍下36分，賽後笑稱被庫明加隔扣讓他覺醒。（圖／達志影像／美聯社）

對於柯瑞的「回歸計畫」，灰狼一哥「蟻人」艾德華茲顯然很清楚，他在G3比賽時對「小手套」培頓二世開玩笑，「你們就是想等Wardell（柯瑞）回來吧？」「小手套」笑著坦承，「沒錯，那就是計畫。」

艾德華茲G3上半場手感不佳只拿8分，灰狼陷入落後，但他下半場火力全開，整場狂轟36分，率隊在大通中心以102比97奪勝，取得2比1領先。這場比賽他之所以爆發，他賽後透露，關鍵是「被庫明加隔扣」。

▲艾德華茲很清楚勇士要等柯瑞G6回歸的計畫。（圖／達志影像／美聯社）

「他灌我那球？沒錯，我覺得就是庫明加那一灌，讓我整個醒過來，」艾德華茲在賽後受訪時笑說，「比起我灌別人，這次是我被灌，反而讓我更投入比賽。」

艾德華茲也在末節一雪前恥，切入擺脫庫明加後，飛身隔扣勇士中鋒盧尼（Kevon Looney），重現「蟻人本色」，「我相信我的訓練，我從不缺自信。只要我保有自信，就沒問題。」